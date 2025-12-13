ear Ender Most Runs in ODI 2025:: पुरुष क्रिकेट की बात करें तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा कोई बड़ा ICC टूर्नामेंट नहीं खेला गया. फिर भी कई सारे बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगाया. देश-विदेश के कई सारे खिलाड़ियों ने खूब सारे शतक भी लगाए. अब साल 2025 समाप्त होने वाला है. उससे पहले देख लीजिए उन 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, जिन्होंने पूरे सालभर वनडे क्रिकेट में धमाल मचाए रखा.

2025 के टॉप-10 बल्लेबाज:

1. विराट कोहली

विराट कोहली ने साल 2025 में 13 वनडे मैच खेलकर 651 रन बनाए हैं, जिनमें उनका औसत 65.10 का रहा. उन्होंने इस साल तीन शतक और 4 अर्धशतक लगाए. विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 218 रन बनाए थे.

2. मैथ्यू ब्रीत्जके

27 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्जके ने इसी साल अपने वनडे डेब्यू में 150 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था. यह किसी बल्लेबाज द्वारा ODI डेब्यू में खेली गई सबसे बड़ी पारी रही. वहीं वनडे करियर की चार या उससे अधिक पारियों में लगातार 50+ स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे.

3. डेरिल मिचेल

डेरिल मिचेल ने 2025 में 17 वनडे मैच खेलकर 761 रन बनाए. वो इस साल वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. मिचेल नवंबर में दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज भी बने, लेकिन कुछ दिन बाद ही रोहित शर्मा ने उन्हें पछाड़ते हुए दोबारा पहला स्थान हासिल कर लिया था.

4. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने इस साल 14 वनडे मैचों में 650 रन बनाए हैं. रोहित ने इस साल 2 शतक और चार फिफ्टी लगाई हैं. खासतौर पर रिटायरमेंट के बढ़ते दबाव के बीच रोहित पिछली 5 वनडे पारियों में एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं.

5. जो रूट

जो रूट 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस साल 15 मैचों में 808 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 4 फिफ्टी शामिल हैं. रूट के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड इस साल केवल एक ODI सीरीज जीत सकी.

6. शाय होप

शाय होप 2025 में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 15 वनडे मैचों में 670 रन बनाए हैं. वो इस साल 600 से अधिक रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के अकेले बल्लेबाज हैं.

7. रचिन रवींद्र

रचिन रवींद्र ने वनडे मैचों में अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा है. अपने डेब्यू साल, 2023 में उन्होंने 820 रन बनाए थे. 2024 में वो एक भी ODI मैच नहीं खेले, लेकिन 2025 में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 14 मैचों में 604 रन बनाए हैं.

8. इब्राहिम जादरान

अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान इस साल निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं. उन्होंने इस साल 6 वनडे मैचों में 4129 रन बना डाले हैं. वो अभी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर विराजमान हैं.

9. चरिथ असलंका

श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका भी इस साल जबरदस्त फॉर्म में दिखे. उन्होंने 12 मैचों में दो शतक और तीन फिफ्टी समेत 494 रन बनाए. वो अब ही वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9वें स्थान पर हैं.

10. श्रेयस अय्यर

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर साल 2025 के दूसरे चरण में ज्यादा मैच नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी साल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे. वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 243 रन और पूरे साल में 496 रन बनाए.