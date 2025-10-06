हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मैं कप्तान बनना चाहता हूं', शुभमन गिल के ODI में कप्तान बनने के बाद इस युवा खिलाड़ी ने कही मन की बात

'मैं कप्तान बनना चाहता हूं', शुभमन गिल के ODI में कप्तान बनने के बाद इस युवा खिलाड़ी ने कही मन की बात

Captain Competition In Team India: टीम इंडिया में कप्तान की अदला-बदली का दौर चल रहा है. इस साल भारत को नया वनडे कप्तान भी मिल गया है, लेकिन टीम में एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसकी कप्तान बनने की इच्छा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 06 Oct 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Team India New Captain: भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी अलग-अलग फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वहीं भारतीय कप्तान के तौर पर भी फेरबदल जारी है. रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद शुभमन गिल को पहले टीम इंडिया की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया. वहीं अब रोहित शर्मा के टीम में रहते हुए भी गिल को वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया है. अब इस बीच भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें इस खिलाड़ी ने टीम के कप्तान बनने की इच्छा जताई है.

'मैं भी कप्तान बनना चाहता हूं'

भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने राज शमानी को दिए इंटरव्यू में अपने मन की बात जाहिर की. जायसवाल ने कहा कि 'मैं हर दिन अपनी फिटनेस और स्किल्स पर काम कर रहा हूं. खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन अपने शरीर पर मेहनत करना जरूरी है. मुझे लगता है कि अभी मुझे और भी फिट होने की जरूरत है. मैं खुद पर इतना काम करना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकूं, क्योंकि मैं आने वाले समय में एक टीम का कप्तान बनना चाहता हूं'.

यशस्वी जायसवाल का क्रिकेट करियर

यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में ओपनिंग बल्लेबाज की भूमिका में नजर आ रहे हैं. जायसवाल भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं.

  • जायसवाल टीम इंडिया के लिए अब तक 25 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें 49.88 की औसत से 3,390 रन बना चुके हैं. जायसवाल का टेस्ट में अब तक का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 214 रन है.
  • भारत के इस 23 साल के खिलाड़ी ने वनडे में अब तक केवल एक ही मैच खेला है.
  • जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 23 मुकाबलों में 36.15 की औसत से 723 रन बना लिए हैं. अपने इस छोटे से करियर में ही जायसवाल टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें

बदतमीजी पर उतरे पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद, कहा- इस भारतीय प्लेयर को मुक्का मारने का ख्वाब

Published at : 06 Oct 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
ODI Cricket Rohit SHarma YASHASVI JAISWAL SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget