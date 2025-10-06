Team India New Captain: भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी अलग-अलग फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वहीं भारतीय कप्तान के तौर पर भी फेरबदल जारी है. रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद शुभमन गिल को पहले टीम इंडिया की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया. वहीं अब रोहित शर्मा के टीम में रहते हुए भी गिल को वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया है. अब इस बीच भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें इस खिलाड़ी ने टीम के कप्तान बनने की इच्छा जताई है.

भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने राज शमानी को दिए इंटरव्यू में अपने मन की बात जाहिर की. जायसवाल ने कहा कि 'मैं हर दिन अपनी फिटनेस और स्किल्स पर काम कर रहा हूं. खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन अपने शरीर पर मेहनत करना जरूरी है. मुझे लगता है कि अभी मुझे और भी फिट होने की जरूरत है. मैं खुद पर इतना काम करना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकूं, क्योंकि मैं आने वाले समय में एक टीम का कप्तान बनना चाहता हूं'.

यशस्वी जायसवाल का क्रिकेट करियर

यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में ओपनिंग बल्लेबाज की भूमिका में नजर आ रहे हैं. जायसवाल भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं.

जायसवाल टीम इंडिया के लिए अब तक 25 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें 49.88 की औसत से 3,390 रन बना चुके हैं. जायसवाल का टेस्ट में अब तक का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 214 रन है.

भारत के इस 23 साल के खिलाड़ी ने वनडे में अब तक केवल एक ही मैच खेला है.

जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 23 मुकाबलों में 36.15 की औसत से 723 रन बना लिए हैं. अपने इस छोटे से करियर में ही जायसवाल टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं.

