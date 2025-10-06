बदतमीजी पर उतरे पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद, कहा- इस भारतीय प्लेयर को मुक्का मारने का ख्वाब

एशिया कप 2025 में 3 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया, फाइनल में भी मात देकर खिताब अपने नाम किया. पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी घटिया हरकतों के कारण चर्चा में रहे. अब टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद अबरार अहमद ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे बवाल मच गया. उन्होंने कहा कि वह शिखर धवन से बॉक्सिंग करना चाहते हैं.

अबरार अहमद के हालिया बयान से विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने कहा कि वह पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करना चाहते हैं. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही. बता दें कि शिखर धवन ने पहलगाम हमले के बाद खुलकर पाकिस्तान की आलोचना की थी. वह उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स मैच में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था. उनकी शाहिद अफरीदी के साथ भी जुबानी जंग हुई थी.

अबरार अहमद ने क्या कहा?

अबरार अहमद हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे. पाकिस्तान टीम फाइनल में भारत से हार गई थी. एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर आपके सामने कोई प्लेयर हो और आप बॉक्सिंग करे तो वो कौन सा प्लेयर आप चाहते हो कि सामने खड़ा हो? जिस पर आपको बड़ा गुस्सा आता हो? इस सवाल के जवाब में अबरार अहमद ने कहा, "मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूँ और सामने शिखर धवन खड़े हों."

शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, वह अब कुछ लीग में ही खेलते हैं. शिखर धवन ने अपने इंटरनेशनल करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 9 मैच (7 वनडे और 2 टी20) खेले हैं. पाकिस्तान के खिलाफ 7 वनडे मैचों में धवन ने 380 रन बनाए हैं, इसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.

अबरार अहमद ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट के सभी 7 मैच खेले थे, उन्होंने कुल 6 ही विकेट लिए थे. भारत के खिलाफ 3 मैचों में वह सिर्फ 2 ही विकेट ले पाए थे.