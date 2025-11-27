WPL 2026 Auction Live: कुछ ही पल में शुरू होने वाला है डब्ल्यूपीएल नीलामी, 277 खिलाड़ियों पर टिकी नजरें, पढ़िए हर अपडेट
WPL 2026 Mega Auction Live Updates: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी, जबकि टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दोपहर 2:30 बजे से कवरेज देख सकते हैं.
WPL Auction 2026 Live : विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का सबसे बड़ा दिन आ गया है. आज दोपहर 3:30 बजे से दिल्ली में मेगा ऑक्शन शुरू होगा, जहां 5 फ्रेंचाइजियां कुल 277 खिलाड़ियों की बोली लगाएंगी. हालांकि इनमें से सिर्फ 73 को ही टीमें खरीद पाएंगी. इस बार लीग का पहला बड़ा ऑक्शन हो रहा है, इसलिए सभी टीमें अपने स्क्वॉड को नए सिरे से मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं.
आज नीलामी में 194 भारतीय और 83 विदेशी क्रिकेटर शामिल हैं. खास बात यह है कि हाल ही में वर्ल्ड कप जीतकर लौटी भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ियों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह है. ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, तेज गेंदबाज रेणुका सिंह, साथ ही सोफी डिवाइन, एलिसा हीली, मेग लैनिंग और लॉरा वोल्वार्ड्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज खिलाड़ी मार्की सेट में शामिल हैं. उम्मीद है कि इन नामों पर आज बड़ी बोली लग सकती है.
कौन कितना खर्च कर सकता है?
यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है, 14.5 करोड़ रुपये क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया है, इसलिए उन्हें कुल 17 खिलाड़ियों की खरीद करनी है. यह टीम नीलामी में सबसे ज्यादा सक्रिय दिख सकती है.
दिल्ली कैपिटल्स के पास सबसे कम राशि है, 5.70 करोड़. वहीं मुंबई इंडियंस और आरसीबी के पास 5.75 करोड़ और 6.15 करोड़ रुपये बचे हैं. गुजरात जायंट्स 9 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतर रही है.
किसे कितने खिलाड़ियों की जरूरत?
मुंबई और दिल्ली को 13-13 खिलाड़ियों की खरीद करनी है. आरसीबी को 14, गुजरात को 16 और यूपी को सबसे ज्यादा 17 खिलाड़ियों की जरूरत होगी. इसके चलते शुरुआती राउंड में बोलीबाजी काफी तेज रहने की उम्मीद है.
कौन बनाएगा रिकॉर्ड?
नीलामी से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार किसी खिलाड़ी को स्मृति मंधाना (3.4 करोड़) से ज्यादा कीमत मिलेगी? मार्की सूची में शामिल नामों को देखकर यह मुमकिन लगता है.
नीलामी कहां देखें?
ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी, जबकि टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दोपहर 2:30 बजे से कवरेज देख सकते हैं.
WPL 2026 Auction Live: इन खिलाड़ियों को किया गया है रीटेन
इन खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आदार पर रीटेन किया गया है.
मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसे पेरी, श्रेयंका पाटिल
गुजरात जायंट्स: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी
यूपी वॉरियर्स: श्वेता सहरावत
दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजैन कप्प, निकी प्रसाद
WPL Mega Auction 2026: स्मृति मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी
इस लीग की शुरुआत साल 2023 में हुई थी और तबसे लेकर अब तक सबसे महंगी खिलाड़ी आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना रही हैं.आरसीबी ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था. क्या इस बार विमेंस प्रीमियर लीग नीलामी में यह रिकॉर्ड टूट सकता है यह देखना दिलचस्प होगा.
