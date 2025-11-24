24 नवंबर की सुबह अचानक खबर आई कि दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो काफी समय से बीमार चल रहे थे. फिल्मी जगत से लेकर व्यापार और खेल जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने भी धमेन्द्र के निधन पर शोक प्रकट किया है. शोले से लेकर सीता और गीता, अनुपमा और द बर्निंग ट्रेन जैसी हिट फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाले धर्मेन्द्र बड़े क्रिकेट फैन भी हुआ करते थे. वो सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन रहे.

सचिन तेंदुलकर को बेटा कहकर पुकारा

ये बात साल 2021 की है, जब धर्मेन्द्र ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ एक तस्वीर साझा की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "देश के गौरवशाली सचिन से आज अचानक हवाई जहाज में मुलाकात हो गई. सचिन जब-जब मिला, मुझे हमेशा मेरा प्यारा बेटा बनकर मिला. जीते रहो सचिन, आपको बहुत सारा प्यार."

Desh ke gauravshaali Sachin se aaj achanak hawai jahaz mein mulaqat ho gai ….Sachin jab jab mila mujhe hamesha mera pyaara beta ban ke mila….. Jeete raho, Love 💕 you Sachin. pic.twitter.com/pDpSD9Jnp3 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) December 14, 2021

सचिन तेंदुलकर ने भी दिया था जवाब

इसके जवाब में सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर वही तस्वीर साझा की, जो धर्मेन्द्र ने X पर की थी. सचिन ने कैप्शन में लिखा, "आज सबसे बड़े वीरू, धर्मेन्द्र जी के साथ मुलाकात हुई. वीरूओं (वीरेंदर सहवाग और शोले में धर्मेन्द्र के किरदार का जिक्र करते हुए) की बात ही अलग है. सभी उनके फैन हैं. क्या कहता है वीरू (वीरेंदर सहवाग)."

View this post on Instagram A post shared by Sachin Tendulkar (@sachintendulkar)

मोहम्मद सिराज को कहा बहादुर बेटा

साल 2020 में नवंबर के महीने में मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया था. उस समय सिराज, ऑस्ट्रेलिया टूर पर थे और उन्हें घर वापस लौटने का विकल्प दिया गया था, लेकिन सिराज ने ऐसा नहीं किया. उस दौरे पर सिराज ने कुल 13 विकेट चटकाए थे. ऑस्ट्रेलिया टूर से जब सिराज वापस लौटे, तो वो एयरपोर्ट से सीधे खैराताबाद कब्रिस्तान गए और अपने पिता की कब्र को नमन किया.

इस पर धर्मेन्द्र ने सिराज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और कैप्शन में लिखा, "सिराज, भारत का बहादुर बेटा, नाज है तुझपर. दिल पर वालिद की मौत का सदमा लिए तुम वतन की आन के लिए मैच खेलते रहे और एक जीत वतन के नाम दर्ज कर के लौटे. कल तुझे अपने वालिद की कब्र पर देख मन भर आया. जन्नत नसीब हो उन्हें."

