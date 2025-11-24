दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने सोमवार को भारत के खिलाफ 6 विकेट लेकर इतिहास रचा. इससे पहले उन्होंने टेस्ट के दूसरे दिन 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के जड़े थे. गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. ऋषभ पंत एंड टीम पर मैच और सीरीज हार का खतरा बढ़ गया है.

केएल राहुल (22) और यशस्वी जायसवाल (58) ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की थी. इसके बाद जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जायसवाल के आउट होने के बाद पूरी टीम बिखर गई. केशव महाराज ने पहला और फिर हार्मर ने जायसवाल और सुदर्शन के रूप में दूसरा और तीसरा विकेट लिया. इसके बाद मार्को यानसेन ने लगातार 4 विकेट लेकर टीम इंडिया के मिडिल आर्डर को तबाह कर दिया.

मार्को यानसेन ने लिए 6 विकेट

मार्को यानसेन ने पहला विकेट ध्रुव जुरेल (0) के रूप में लिया. इसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत (7), नितीश कुमार रेड्डी (10) और रवींद्र जडेजा (6) को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया. कुलदीप यादव के रूप में यानसेन ने अपना 'फिफर' पूरा किया. हालांकि कुलदीप ने 134 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 19 रन बनाए. जसप्रीत बुमराह को आउट कर यानसेन ने पारी में अपने 6 विकेट पूरे किए.

ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने मार्को यानसेन

मार्को यानसेन साल 2000 के बाद से तीसरे प्लेयर हैं, जिन्होंने भारत में आकर एक टेस्ट में फिफर और 50 से अधिक रन बनाए हैं. यानसेन ने पहली पारी में सिर्फ 91 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके लगाए थे.

वह भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. रविवार को उन्होंने शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, जिन्होंने साल 2006 में एक पारी में 7 छक्के जड़े थे.

मुश्किल में टीम इंडिया

कोलकाता टेस्ट हारकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई है. दक्षिण अफ्रीका अभी 314 रन आगे हैं.