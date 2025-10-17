विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में मिला छोटू फैन, ऑटोग्राफ मिलने पर मारी गुलाटी; मजेदार रिएक्शन का वीडियो वायरल
Virat Kohli Young Fan In Australia: विराट कोहली भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं. भारत के स्टार बल्लेबाज को यहां एक ऐसा फैन मिला, जो विराट से मिलने के बाद मैदान पर गुलाटी मारने लगा.
Virat Kohli In Australia ODI Series: विराट कोहली का क्रेज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में नजर आता है. विराट जहां कहीं भी क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां चारों तरफ उनके फैंस नजर आते हैं. भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. वहीं विराट कोहली भी टीम के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं. ऑस्ट्रेलिया में कोहली की फैन फॉलोइंग खूब नजर आ रही है. विराट के प्रैक्टिस सेशन भी फैंस की भीड़ है और लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को एक ऐसा फैन मिला, जो ऑटोग्राफ लेने के बाद खुशी से गुलाटी मारता नजर आया.
विराट कोहली का छोटू फैन
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. भारत का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद टीम इंडिया ने इस मैदान पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है. वहीं प्रैक्टिस सेशन के वक्त एक छोटा सा बच्चा विराट का ऑटोग्राफ लेने आया. कोहली ने जैसे ही उसे ऑटोग्राफ दे दिया, वो बच्चा खुशी से उछलता-कूदता नजर आया. इतना ही नहीं, वो बच्चा खुशी में मैदान पर लेटकर गुलाटी भी मारने लगा. ऑस्ट्रेलिया से विराट के इस छोटू फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है.
Virat kohli little fan ❤️ pic.twitter.com/OGNdqO6Xv7— Pintu Kumar (@PintuKra5) October 17, 2025
ODI सीरीज खेलेंगे विराट कोहली
भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद ही कुछ महीने बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. वहीं इससे पहले विराट टी20 इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट ले चुके थे. लेकिन अब कोहली 7 महीने बाद भारतीय टीम के लिए ODI में खेलते नजर आएंगे. इस वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में, दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.
