हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश क्रिकेटर्स पर हमला, अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद भड़के फैंस; खिलाड़ी ने शेयर किया भावुक पोस्ट

बांग्लादेश क्रिकेटर्स पर हमला, अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद भड़के फैंस; खिलाड़ी ने शेयर किया भावुक पोस्ट

पहली बार हुआ जब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया. तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश 294 रनों का पीछा करते हुए 93 पर ऑलआउट हो गई थी. घर लौटे खिलाड़ियों पर फैंस का गुस्सा फूटा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 17 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान से वनडे सीरीज हारने के बाद घर लौटे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस सीरीज में बहुत ही शर्मनाक था, तीनों मैचों में बांग्लादेश टीम ऑलआउट हुई. यूएई में हुई इस सीरीज के बाद जब बांग्लादेश प्लेयर्स स्वदेश लौटे तो उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम की गाड़ी पर लोगों ने हमला भी कर दिया. बांग्लादेश के खिलाड़ी मोहम्मद नईम शेख ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी लिखा.

अफगानिस्तान ने पहले वनडे में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश 221 पर सिमट गई थी. दूसरे वनडे में अफगानिस्तान 190 रन पर ऑलआउट हुई थी, लेकिन बांग्लादेश इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी 81 रन से हार गया. तीसरे मैच में तो प्रदर्शन शर्मनाक रहा, 294 का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम 93 रनों पर ऑलआउट हुई गई.

बांग्लादेश टीम पर अटैक! खिलाड़ी ने लिखा भावुक मैसेज

मोहम्मद नईम शेख ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम ग्राउंड पर सिर्फ खेलते नहीं है, हम अपने देश का नाम अपने सीने पर लेकर चलते हैं. हमारे देश का झंडा हमारी जर्सी पर ही नहीं होता बल्कि ये हमारे खून में होता है. हर बॉल, रन और हर सांस के साथ हम कोशिश करते हैं कि इस झंडे को गौरवान्वित करें."

अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए नईम शेख ने आगे लिखा, "हां, कभी हम सफल और कभी असफल होते हैं. जीत-हार होती है, यही खेल की सच्चाई है. हमें पता है कि हमारी हार आपको दुखी करती है, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप भी इस देश को हमारे जितना ही प्यार करते हो. लेकिन आज जिस तरह हम पर नफरत की गई, हमारी गाड़ियों पर हमला किया गया वो दुखद है. हम भी इंसान हैं, गलतियां करते हैं लेकिन हम कभी भी अपने देश के लिए प्यार और प्रयास की कमी नहीं करते. हर समय, हम अपने देश के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं."

नईम ने आगे लिखा, "हम नफरत नहीं, प्यार चाहते हैं. आलोचना करें तो तर्क के साथ, न कि गुस्से के साथ. क्योंकि हम सभी एक झंडे के बच्चे हैं, जीते या हारें, हमारा झंडा हम सभी के लिए गर्व का स्त्रोत होना चाहिए, गुस्से का नहीं. हम लड़ेंगे और फिर से उठेंगे. देश के लिए, आपके लिए और इस झंडे के लिए."

Published at : 17 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team Afghanistan Cricket Team Afg Vs Ban Cricket News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget