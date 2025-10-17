अफगानिस्तान से वनडे सीरीज हारने के बाद घर लौटे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस सीरीज में बहुत ही शर्मनाक था, तीनों मैचों में बांग्लादेश टीम ऑलआउट हुई. यूएई में हुई इस सीरीज के बाद जब बांग्लादेश प्लेयर्स स्वदेश लौटे तो उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम की गाड़ी पर लोगों ने हमला भी कर दिया. बांग्लादेश के खिलाड़ी मोहम्मद नईम शेख ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी लिखा.

अफगानिस्तान ने पहले वनडे में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश 221 पर सिमट गई थी. दूसरे वनडे में अफगानिस्तान 190 रन पर ऑलआउट हुई थी, लेकिन बांग्लादेश इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी 81 रन से हार गया. तीसरे मैच में तो प्रदर्शन शर्मनाक रहा, 294 का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम 93 रनों पर ऑलआउट हुई गई.

बांग्लादेश टीम पर अटैक! खिलाड़ी ने लिखा भावुक मैसेज

मोहम्मद नईम शेख ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम ग्राउंड पर सिर्फ खेलते नहीं है, हम अपने देश का नाम अपने सीने पर लेकर चलते हैं. हमारे देश का झंडा हमारी जर्सी पर ही नहीं होता बल्कि ये हमारे खून में होता है. हर बॉल, रन और हर सांस के साथ हम कोशिश करते हैं कि इस झंडे को गौरवान्वित करें."

अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए नईम शेख ने आगे लिखा, "हां, कभी हम सफल और कभी असफल होते हैं. जीत-हार होती है, यही खेल की सच्चाई है. हमें पता है कि हमारी हार आपको दुखी करती है, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप भी इस देश को हमारे जितना ही प्यार करते हो. लेकिन आज जिस तरह हम पर नफरत की गई, हमारी गाड़ियों पर हमला किया गया वो दुखद है. हम भी इंसान हैं, गलतियां करते हैं लेकिन हम कभी भी अपने देश के लिए प्यार और प्रयास की कमी नहीं करते. हर समय, हम अपने देश के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं."

नईम ने आगे लिखा, "हम नफरत नहीं, प्यार चाहते हैं. आलोचना करें तो तर्क के साथ, न कि गुस्से के साथ. क्योंकि हम सभी एक झंडे के बच्चे हैं, जीते या हारें, हमारा झंडा हम सभी के लिए गर्व का स्त्रोत होना चाहिए, गुस्से का नहीं. हम लड़ेंगे और फिर से उठेंगे. देश के लिए, आपके लिए और इस झंडे के लिए."