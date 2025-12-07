हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: विराट कोहली ने रोहित को लगाया गले, लेकिन गौतम गंभीर के साथ किया ऐसा; वीडियो वायरल होने से मची खलबली

IND vs SA: विराट कोहली ने रोहित को लगाया गले, लेकिन गौतम गंभीर के साथ किया ऐसा; वीडियो वायरल होने से मची खलबली

IND vs SA: टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर की जब मुलाकात हुई तो लोगों ने एक चीज पर ध्यान दिया, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है.

By : शिवम | Updated at : 07 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद जब विराट कोहली हेड कोच गौतम गंभीर से मिले तो कुछ ऐसा हुआ, जिस पर फैंस की नजरें गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि क्या कोहली और गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है? इस सीरीज के शुरू होने से पहले भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अब नए वीडियो ने इसे हवा दे दी.

विराट कोहली और गौतम गंभीर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद का है. वीडियो में कोहली अपनी टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से हाथ मिला रहे हैं. वह ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा और फिर रोहित शर्मा से हाथ मिलाकर उनसे गले लगते हैं. लेकिन जब हेड कोच गौतम गंभीर उनके सामने आए तो वीडियो में नजर आ रहा है कि कोहली जल्दी से हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए.

विराट कोहली और गौतम गंभीर के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि क्या दोनों के बीच सबकुछ ठीक है या नहीं. आपको बता दें कि वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, उस समय भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अभ्यास सत्र में दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई.

क्या सच में विराट और गंभीर के बीच मनमुटाव

विराट कोहली का रांची वनडे के बाद भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देखकर फैंस बोल रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर गौतम गंभीर को इग्नोर किया. हालांकि उस मैच का एक फोटो और सामने आया था, जिसमें गंभीर ने कोहली को गले लगाया था. किसी एक फोटो और वीडियो से किसी भी तरह का अंदाजा लगाना गलत होगा.

बता दें कि तीसरे वनडे के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्लास प्लेयर बताया. उन्होंने कहा, "रोहित और कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव जरुरी है. लंबे समय से वे ऐसा कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे, जो वनडे में टीम के लिए जरुरी होने वाला है."

विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 2 लगातार शतक जड़े थे तो विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसा किया. कोहली ने 3 मैचों में 2 शतकों की मदद से कुल 302 रन बनाए. भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड विराट कोहली को मिला.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa VIRAT KOHLI Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

RBI ने Zero-Balance Bank को दी बड़ी सुविधा! BSBD Account अब बनेगा Full-Feature Savings Account
EPS Pension पर ZERO Interest ! क्या ₹1000 से बढ़कर ₹7500 होगी Pension? Paisa Live
Claudia की Journey: Filmy Struggles, Bigg Boss Fame और OTT Comeback का Perfect Mix
Elvish Yadav ने शेयर की अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Aukaat Ke Bahar & more
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटी, Social Media Post के जरिए खुद दी जानकारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
विश्व
Pakistani Woman Appeal To PM Modi: 'पति ने कराची में छोड़ दिया और दिल्ली में दूसरी...', पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई न्याय की गुहार
'पति ने कराची में छोड़ दिया और दिल्ली में दूसरी...', पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई न्याय की गुहार
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
Low Calorie Snacks: मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget