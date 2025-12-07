भारत के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद जब विराट कोहली हेड कोच गौतम गंभीर से मिले तो कुछ ऐसा हुआ, जिस पर फैंस की नजरें गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि क्या कोहली और गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है? इस सीरीज के शुरू होने से पहले भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अब नए वीडियो ने इसे हवा दे दी.

विराट कोहली और गौतम गंभीर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद का है. वीडियो में कोहली अपनी टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से हाथ मिला रहे हैं. वह ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा और फिर रोहित शर्मा से हाथ मिलाकर उनसे गले लगते हैं. लेकिन जब हेड कोच गौतम गंभीर उनके सामने आए तो वीडियो में नजर आ रहा है कि कोहली जल्दी से हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए.

Virat Kohli hugged everyone except Gautam Gambhir #INDvsSA3rdodi pic.twitter.com/dir71IPb7Q — Suraj Gupta (@SurajGu85705673) December 6, 2025

विराट कोहली और गौतम गंभीर के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि क्या दोनों के बीच सबकुछ ठीक है या नहीं. आपको बता दें कि वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, उस समय भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अभ्यास सत्र में दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई.

क्या सच में विराट और गंभीर के बीच मनमुटाव

विराट कोहली का रांची वनडे के बाद भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देखकर फैंस बोल रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर गौतम गंभीर को इग्नोर किया. हालांकि उस मैच का एक फोटो और सामने आया था, जिसमें गंभीर ने कोहली को गले लगाया था. किसी एक फोटो और वीडियो से किसी भी तरह का अंदाजा लगाना गलत होगा.

बता दें कि तीसरे वनडे के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्लास प्लेयर बताया. उन्होंने कहा, "रोहित और कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव जरुरी है. लंबे समय से वे ऐसा कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे, जो वनडे में टीम के लिए जरुरी होने वाला है."

विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 2 लगातार शतक जड़े थे तो विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसा किया. कोहली ने 3 मैचों में 2 शतकों की मदद से कुल 302 रन बनाए. भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड विराट कोहली को मिला.