हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल

Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल

Virat Kohli Dismissed For Duck: 224 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खाता भी नहीं खोल पाए. वह मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच आउट हुए.

By : शिवम | Updated at : 19 Oct 2025 10:02 AM (IST)
विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे में शून्य पर आउट हुए. वह मिचेल स्टार्क की गेंद पर ऑफ साइड में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा पॉइंट पर खड़े कूपर कोलोनी के हाथों में गई. 224 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए, इससे करोड़ों फैंस का दिल टूट गया जो कई समय से उनकी बल्लेबाजी देखने को तरस रहे थे. उनसे पहले रोहित शर्मा भी सस्ते में आउट हो गए थे.

फ्लॉप RO-KO की जोड़ी !

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही फ्लॉप रहे. वेदर कंडीशन और पिच को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. रोहित के साथ शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, दोनों पहले विकेट के लिए सिर्फ 13 रन जोड़े पाए. चौथे ओवर की चौथी गेंद पर जोश हाजेलवुड ने रोहित को आउट किया, इसके बाद विराट कोहली मैदान पर आए लेकिन वो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

विराट कोहली के विकेट से टूटा फैंस का दिल

कोहली जब मैदान पर आए थे तब पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर, तालियां बजाकर उनका स्वागत किया. फैंस उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए आतुर थे, हालांकि वह सिर्फ 8 ही गेंद खेल पाए. बता दें कि विराट के साथ रोहित के लिए भी ये सीरीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का भविष्य इस सीरीज पर टिका है और पहले मैच में दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो गए.

25 पर गिरे टॉप 3 विकेट

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब हुई. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद कप्तान शुभमन गिल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. उन्हें नैथन एलिस ने अपने पहले ही ओवर में आउट किया, उन्होंने 18 गेंदें खेलकर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए. भारत ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट 25 रन पर गंवा दिए.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Oct 2025 09:45 AM (IST)
Virat Kohli News VIRAT KOHLI IND Vs AUS ODI IND VS AUS Virat Kohli Wicket MITCHELL STARC INDIA VS AUSTRALIA
