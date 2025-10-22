IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में नहीं चलता रोहित शर्मा का बल्ला, लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार; लगा चुके हैं 2 शतक
IND vs AUS 2nd ODI: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर विराट कोहली का ये 5वां और रोहित शर्मा का 7वां वनडे होगा. जानिए दोनों का रिकॉर्ड यहां कैसा है.
विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले मैच को भूलकर धमाकेदार वापसी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दोनों ने अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर कोहली का ये 5वां वनडे होगा. पिछली 4 पारियों में से 2 में कोहली यहां शतक लगा चुके हैं. हालांकि रोहित का रिकॉर्ड यहां अच्छा नहीं रहा है. जानिए आंकड़े.
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, भारत अपना पहला मैच 7 विकेट से हार चुका है. अब दूसरा वनडे करो या मरो वाला है, क्योंकि इसे जीतकर मेजबान टीम सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी. पहले मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था, रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए थे. कोहली तो खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन एडिलेड में कोहली का बल्ला चलता है और यहां वह अच्छी पारी खेल सकते हैं.
एडिलेड ओवल में रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड
रोहित की बात करें तो उनका बल्ला इस स्टेडियम में खामोश रहा है, एडिलेड ओवल में खेली पिछली 6 वनडे पारियों में वह कभी अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं. उनका यहां सर्वाधिक स्कोर 43 रन का है.
रोहित शर्मा ने एडिलेड ओवल में 6 मैच खेले हैं, जिसमें 21.83 की एवरेज से कुल 131 रन बनाए हैं. वनडे में उनका स्ट्राइक रेट यहां 73.18 का है. 6 पारियों में उन्होंने यहां 8 चौके और 3 छक्के लगाए हैं.
- मैच: 6
- पारी: 6
- रन: 131
- सर्वाधिक स्कोर: 43
- छक्के, चौके: 3/8
एडिलेड ओवल में विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड
कोहली ने एडिलेड ओवल में 4 वनडे मैच खेले हैं. 4 पारियों में उन्होंने इस ग्राउंड पर 61.00 की स्ट्राइक रेट से 244 रन बनाए हैं. यहां उनका सर्वाधिक स्कोर 107 रन का है. एडिलेड में कोहली वनडे में 2 शतक जड़ चुके हैं. उनका एवरेज 83.84 का है. इस ग्राउंड पर उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के जड़े हैं.
- मैच: 4
- पारी: 4
- रन: 244
- शतक: 2
- सर्वाधिक स्कोर: 107
- छक्के, चौके: 2/15
King Kohli & Comebacks 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) October 22, 2025
Adelaide saw it then. Is another one on the cards? 👀#AUSvIND, 2nd ODI 👉 Thu, 23rd Oct, 8 AM! pic.twitter.com/WDKPRazDJi
कहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार को खेला जाएगा. भारत के समयनुसार ये मैच 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगा, टॉस 8:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.
