हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में नहीं चलता रोहित शर्मा का बल्ला, लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार; लगा चुके हैं 2 शतक

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में नहीं चलता रोहित शर्मा का बल्ला, लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार; लगा चुके हैं 2 शतक

IND vs AUS 2nd ODI: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर विराट कोहली का ये 5वां और रोहित शर्मा का 7वां वनडे होगा. जानिए दोनों का रिकॉर्ड यहां कैसा है.

By : शिवम | Updated at : 22 Oct 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले मैच को भूलकर धमाकेदार वापसी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दोनों ने अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर कोहली का ये 5वां वनडे होगा. पिछली 4 पारियों में से 2 में कोहली यहां शतक लगा चुके हैं. हालांकि रोहित का रिकॉर्ड यहां अच्छा नहीं रहा है. जानिए आंकड़े.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, भारत अपना पहला मैच 7 विकेट से हार चुका है. अब दूसरा वनडे करो या मरो वाला है, क्योंकि इसे जीतकर मेजबान टीम सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी. पहले मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था, रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए थे. कोहली तो खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन एडिलेड में कोहली का बल्ला चलता है और यहां वह अच्छी पारी खेल सकते हैं.

एडिलेड ओवल में रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड

रोहित की बात करें तो उनका बल्ला इस स्टेडियम में खामोश रहा है, एडिलेड ओवल में खेली पिछली 6 वनडे पारियों में वह कभी अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं. उनका यहां सर्वाधिक स्कोर 43 रन का है. 

रोहित शर्मा ने एडिलेड ओवल में 6 मैच खेले हैं, जिसमें 21.83 की एवरेज से कुल 131 रन बनाए हैं. वनडे में उनका स्ट्राइक रेट यहां 73.18 का है. 6 पारियों में उन्होंने यहां 8 चौके और 3 छक्के लगाए हैं.

  • मैच: 6
  • पारी: 6
  • रन: 131
  • सर्वाधिक स्कोर: 43
  • छक्के, चौके: 3/8

एडिलेड ओवल में विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड

कोहली ने एडिलेड ओवल में 4 वनडे मैच खेले हैं. 4 पारियों में उन्होंने इस ग्राउंड पर 61.00 की स्ट्राइक रेट से 244 रन बनाए हैं. यहां उनका सर्वाधिक स्कोर 107 रन का है. एडिलेड में कोहली वनडे में 2 शतक जड़ चुके हैं. उनका एवरेज 83.84 का है. इस ग्राउंड पर उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के जड़े हैं.

  • मैच: 4
  • पारी: 4
  • रन: 244
  • शतक: 2
  • सर्वाधिक स्कोर: 107
  • छक्के, चौके: 2/15

कहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार को खेला जाएगा. भारत के समयनुसार ये मैच 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगा, टॉस 8:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Oct 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Adelaide Oval India Vs Australia ODI IND Vs AUS 2nd ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget