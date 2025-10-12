वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1

Most runs conceded in an innings in ODIs: क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब क्रिकेटरों के नाम अनचाहे रिकॉर्ड हो जाते हैं. बल्लेबाज हो या गेंदबाज, कोई भी खिलाड़ी अपने नाम शर्मनाक रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, पर कई बार क्रिकेट में ऐसा हो जाता है. खैर, आज हम आपको एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले सात गेंदबाजों के बारे में बताएंगे. यकीनन यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहेगा.

वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले टॉप-7 गेंदबाज

1- बास डी लीडे (नीदरलैंड्स) 10 ओवर में 115 रन

नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर बास डी लीडे वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले टॉप-7 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. डी लीडे ने 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में खेले गए मैच में 10 ओवर में 115 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे.

2- मिक लुईस (ऑस्ट्रेलिया) 10 ओवर में 113 रन

वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिक लुईस दूसरे नंबर पर हैं. 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग मैच में लुईस ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 113 रन दिए थे.

3- एडम जैम्पा (ऑस्ट्रेलिया) 10 ओवर में 113 रन

ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जम्पा वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जैम्पा ने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए मैच में 10 ओवर में 113 रन दिए थे.

4- वहाब रियाज (पाकिस्तान) 10 ओवर में 110 रन

वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वहाब रियाज चौथे नंबर पर हैं. 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम मैच में रियाज ने 10 की गेंदबाजी में 110 रन दिए थे.

5- राशिद खान (अफगानिस्तान) 9 ओवर में 110 रन

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. राशिद ने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए मैच में 9 ओवर में 110 रन दिए थे.

6- फिलिप बोइसेवेन (नीदरलैंड्स) 10 ओवर में 108 रन

वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में नीदरलैंड्स के लेग स्पिनर फिलिप बोइसेवेन छठे नंबर पर हैं. 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐम्स्टेल्विन मैच में बोइसेवेन ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 108 रन दिए थे.

7- लोगान वैन बीक (नीदरलैंड्स) 10 ओवर में 107 रन

नीदरलैंड्स के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज लोगान वैन बीक वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. वैन बीक ने 2003 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए मैच में 10 ओवर में 107 रन दिए थे.