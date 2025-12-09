वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज कौन, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल

Top-5 Batsmen With the Most 2s in ODIs: वनडे क्रिकेट में विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाना बेहद अहम माना जाता है. बल्लेबाजों को सिंगल या डबल रन के लिए गेंद को गैप में खेलना होता है. विकेटों के बीच दौड़ते समय बल्लेबाजों की गति भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे फील्डर पर अतिरिक्त दबाव पड़े. क्योंकि कई बार इससे मिस-फील्डिंग हो सकती है और एक अतिरिक्त रन भी मिल सकता है. वनडे क्रिकेट में, आमतौर पर बीच के ओवर में ही मैच का निर्णायक समय होता है. आज के वनडे क्रिकेट में बीच के ओवरों को ध्यान में रखते हुए, बल्लेबाजों को प्रति ओवर 5+ रन बनाने और अपने विकेट बचाने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि ये एक लंबा मैच होता है. ऐसे में, अगर बल्लेबाज को डबल रन लेने की कला आती है, तो वो आसानी से 5-6 रन प्रति ओवर बना सकता है.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

1. विराट कोहली (भारत) - 961 दो रन

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. विराट अब तक अपने वनडे करियर के 295 पारियों में कुल 961 दो रन बनाए हैं.

2. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 945 दो रन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं. संगकारा ने अपने वनडे करियर में 358 पारी खेले, जिसमें उन्होंने कुल 945 दो रन बनाए हैं.

3. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 759 दो रन

श्रीलंका पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जयवर्धने ने अपने वनडे करियर के 357 पारियों में कुल 759 दो रन बनाए हैं.

4. महेंद्र सिंह धोनी (भारत) - 715 दो रन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चौथे नंबर पर हैं. धोनी ने अपने वनडे करियर में 297 पारी खेले, जिसमें उन्होंने कुल 715 दो रन बनाए हैं.

5. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 711 दो रन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवीं नंबर पर हैं. पोंटिंग ने अपने वनडे करियर के 281 पारियों में कुल 711 दो रन बनाए हैं.