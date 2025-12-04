VIDEO: तिलक वर्मा ने ‘सुपरमैन’ की तरह उड़कर बचाए 5 रन, देखकर एडन मार्करम भी हो गए हैरान

India Vs South Africa 2nd ODI Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 3 दिसंबर, 2025 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भले ही प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मैच में शानदार फील्डिंग से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और टीम के लिए पांच रन बचाए. रायपुर वनडे के दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय तिलक सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान पर आए और पारी के 20वें ओवर में छक्के को बचाया. तिलक ने हवा में सुपरमैन के तरह उड़ते हुए गेंद को रोका, जो बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा रही थी. उनके इस एफर्ट को देखकर एडन मार्करम हैरान नजर आए, क्योंकि उस शॉट को मार्करम ने ही खेला था.

तिलक ने दिखाया शानदार एथलेटिज्म

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम ने 20वें ओवर में कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर लॉन्ग-ऑन पर हवाई शॉट खेला, वहां खड़े तिलक ने ऊंची छलांग लगाई और दोनों हाथों से कैच पकड़ लिया. हालांकि, जब तिलक को लगा कि वे बाउंड्री लाइन के अंडर चले गए हैं, तब उन्होंने कमाल का एथलेटिज्म और सूझबूझ दिखाते हुए, गेंद को वापस मैदान में फेंक दिया और टीम के लिए तिलक ने पांच रन बचाए.

That was a 100/100 effort by #TilakVarma! ✈



Came in as a substitute fielder, saved a certain six, and boosted the team’s spirit. 🙌#INDvSA 2nd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/uUUTmlZugb pic.twitter.com/yDzPkJkAYL — Star Sports (@StarSportsIndia) December 3, 2025

रोहित के साथ तिलक ने भारत की नई जर्सी लॉन्च की

इससे पहले, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे के मिड-इनिंग्स ब्रेक के दौरान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा के साथ तिलक वर्मा ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप के लिए नई जर्सी लांच की. टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन 7 फरवरी, 2026 से 8 मार्च, 2026 तक भारत और श्रीलंका में होगा. भारत को ग्रुप ए में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ रखा गया है. भारत 7 फरवरी को मुंबई में अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में यूएसए से भिड़ेगा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.