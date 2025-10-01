एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद में जोरदार स्वागत हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. अब उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि जब टीम इंडिया मुश्किल में थी और वह क्रीज पर थे तो उनके मन में क्या चल रहा था, वह क्या सोच रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान टीम की स्लेजिंग के बीच खुद को कैसे शांत रखा.

मीडिया से बात करते हुए तिलक वर्मा ने माना कि टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया था. उन्हें पता था कि सामने वाली टीम भी तैयारी करके आई है. बल्लेबाजी के लिए भी पिच बहुत आसान नहीं थी, पाकिस्तान ने शुरुआत में विकेट भी निकाले. तिलक ने कहा कि शुरूआती विकेटों के बाद हम साझेदारी करके आगे बढ़े, यही हमारी खासियत भी है.

फाइनल में सोच रहे थे तिलक, देश के लिए जान भी दे दूंगा

पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया. तो क्या अनुभव रहा और दबाव किस तरह का था? इस पर तिलक ने कहा, "प्रेशर तो था, देश सभी चीजों से ऊपर है. मेरे दिमाग और मन में यही था कि जो भी करूंगा, अपने देश के लिए जान भी दे दूंगा. तो वही दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं प्रेशर में आ गया तो अपने देश को नीचे करूंगा, 140 लोगों को मैं नीचे करूंगा तो उन सभी के लिए मैं खुद को शांत रख रहा था, यही मेरे कोचों ने मुझे बचपन से सिखाया है. तो मैंने यही सोचा और उसे एग्जीक्यूट किया."

मैच के बाद अच्छे से दिया जवाब

तिलक वर्मा ने बताया कि जब 3 विकेट जल्दी गिर गए थे तब पाकिस्तान के खिलाड़ी और ज्यादा स्लेजिंग करने लग गए थे, तब मैं ही बल्लेबाजी पर था. तो अगर मैं उससे गुस्सा होकर कोई ऐसा वैसा शॉट मारकर आउट हो जाता तो देश को ही नीचे करता, मैं हमेशा मैच जिताने के बारे में सोचता हूं. इसलिए मैंने जो कहा कि उसके लिए खुद को शांत रखना, बेसिक को फॉलो करना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है. तो मैच के बीच मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन मैच के बाद अच्छे से बोला है."

बल्ले से दिया जवाब ही सबसे अच्छा होता है

तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा स्लेजिंग को लेकर कहा, "क्या क्या हुआ, वो कैमरे पर तो नहीं बोल सकता लेकिन होता है थोड़ा बहुत, और अगर ये भारत पाकिस्तान मैच हो तो होता है. लेकिन इसका जवाब बैट से ही सबसे अच्छे से दिया जा सकता है, तो मुझे वही करना था और मैंने वही किया.

एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे, हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 180 तक आराम से पहुंच जाएगी. लेकिन अंतिम 8 विकेट भारतीय गेंदबाजों ने 32 रन के अंदर गिरा दिए, कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए.

हालांकि 147 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ख़राब हुई थी. अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और सूर्यकुमार यादव (1) के रूप में 3 विकेट 20 रन के अंदर गिर गए. तब तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर 57 और फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी की. भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तिलक वर्मा ने इस ओवर में छक्का लगाकर भारत की जीत सुनिश्चित की और फिर रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया.