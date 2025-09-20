एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में जब भारत-पाकिस्तान मैच हुआ, तो जमकर बवाल हुआ था. हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप को बॉयकॉट करने तक की धमकी दे डाली थी. अब सुपर-4 के मैच में भारत और पाकिस्तान टीम दोबारा आमने-सामने (India vs Pakistan Super 4) आने को तैयार हैं. इस मुकाबले से पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक टीम के साथ हाथ मिलाने पर बहुत बड़ा बयान दे डाला है.

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर-4 मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक टीम के साथ हाथ मिलाने के बारे में सवाल पूछा गया. कप्तान सूर्यकुमार ने बातों-बातों में इस सवाल को टाल दिया.

पाकिस्तान की फिर हुई बेइज्जती

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ मिलाने के सवाल पर कहा, "यहां गेंद और बल्ले का बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा और ये दबाव वाला मैच भी होगा. मैंने पहले भी कहा कि स्टेडियम लोगों से भरा होगा और क्राउड आपको फुल सपोर्ट कर रहा होगा. बेहतर होगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें और मुकाबले का आनंद लें."

सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की अटकलों के प्रभाव से बचने के लिए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए यही बेहतर होगा कि कमरा बंद कर लें, फोन को स्विच ऑफ कर दें और सो जाएं." कप्तान सूर्या ने साफ किया कि खिलाड़ियों को अपना बेस्ट देना है तो आउटसाइड नॉइस से बचकर रहना होगा.

राष्ट्रगान के समय आंखें बंद कर लेते हैं सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वो जब भी टीम इंडिया की जर्सी पहन कर मैदान में उतरते हैं, तो वह उनके लिए गौरव का क्षण होता है. उन्होंने एक और खुलासा करके बताया कि मैदान में राष्ट्रगान बजते समय वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं.

