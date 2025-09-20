60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका

तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 412 रन बना दिए हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम 13 गेंद पहले ही ऑलआउट हो गई, फिर भी वो 400 के पार पहुंचने में सफल रही. ये महिला वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी टीम ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है. वहीं महिला ODI क्रिकेट में यह ओवरऑल छठा सबसे बड़ा स्कोर है. बेथ मूनी ने तूफानी अंदाज में 138 रनों की पारी खेली. उनके अलावा 2 अन्य बल्लेबाजों ने भी पचासा ठोका.

यह तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला है. अब तक दोनों टीम सीरीज में एक-एक से बराबरी पर हैं. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 60 चौके और 5 छक्के लगा दिए. टीम ने बाउंड्री से ही 270 रन बना डाले. जॉर्जिया वॉल ने 81 रन और एलिस पेरी ने भी 68 रन बनाए.

भारत के खिलाफ पहली बार 400+ रन

महिला वनडे क्रिकेट में अब तक भारत के खिलाफ कोई टीम 400 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी. इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया था, जिसने 2024 में 371 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को 122 रनों के विशाल अंतर से जीता था. अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करके टीम इंडिया के खिलाफ 412 रन बना डाले हैं. यह दिलचस्प तथ्य है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में 4 सबसे बड़े स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाए हैं.

412 रन - ऑस्ट्रेलिया

371 रन - ऑस्ट्रेलिया

338 रन - ऑस्ट्रेलिया

332 रन - ऑस्ट्रेलिया

321 रन - दक्षिण अफ्रीका

भारतीय गेंदबाजों की जमकर हुई धुनाई

भारत की सबसे सफल गेंदबाज अरुंधति रेड्डी रहीं, जिन्होंने 3 विकेट तो लिए, लेकिन 86 रन भी लुटाए. रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लिए. वहीं क्रान्ति गौड़ और स्नेह राणा ने एक-एक विकेट लिया. स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा को छोड़, सभी भारतीय गेंदबाजों ने 8 से ज्यादा इकॉनमी रेट से रन लुटाए.

