एशिया कप 2025 ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम भारत लौट आई है. प्लेयर्स का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ.तिलक वर्मा के स्वागत में बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. तिलक ने फाइनल में 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, वो भी तब जब भारत ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के रूप में टॉप 3 विकेट गंवा दिए थे. हालांकि प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर नहीं आए, क्योंकि फाइनल जीतने के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक ओछी हरकत करते हुए ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे.

हैदराबाद लौटे तिलक वर्मा का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ. वीडियो में देख सकते हो कि एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. तिलक ने भी फैंस को निराश नहीं किया, उन्होंने अपनी कार की सनरूफ से निकलकर सभी फैंस का अभिवादन किया. तिलक को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवार्ड मिला था. तिलक ने फाइनल में 63 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए थे.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Indian Cricketer Tilak Varma receives a rousing welcome as he arrives in Hyderabad.



He was announced 'Man of the Match' in yesterday's #AsiaCupFinal against Pakistan as India won by 5 wickets. pic.twitter.com/Acedj2HOjA — ANI (@ANI) September 29, 2025

Chaos & cheers for Tilak Verma at Hyderabad Airport! 🥵🔥 pic.twitter.com/mDeilP4kYE — Abhinav Mishra 𝕏 (@xAbhinavMishra) September 29, 2025

मुंबई लौटे सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या

एशिया कप चैंपियन टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी स्वैग के साथ मुंबई लौटे, इसका वीडियो भी सामने आया. होना तो यूं चाहिए था कि सूर्या के पास ट्रॉफी भी होती लेकिन मोहसिन नकवी ने ओछी हरकत करते हुए टीम को ट्रॉफी दी ही नहीं. दरअसल भारतीय प्लेयर्स नहीं चाहते थे कि हमें ट्रॉफी नकवी से मिले, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है और हमारे देश के खिलाफ युद्ध की बात करते हों. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए. मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या का भी कूल अंदाज दिखा.

Swag-filled Hardik Pandya returns to Mumbai.🇮🇳🔥 pic.twitter.com/QYdH66QcEk — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 29, 2025

#WATCH | Mumbai: Indian cricketer Hardik Pandya reaches Mumbai.



India defeated Pakistan by 5 wickets in the #AsiaCupFinal in Dubai. pic.twitter.com/KmzTCDex8P — ANI (@ANI) September 29, 2025

The welcome of Captain suryakumar Yadav at Mumbai airport after Asia Cup victory.🇮🇳🔥 pic.twitter.com/eHcYCtjfuc — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 29, 2025

भारत ने 5 विकेट से जीता था फाइनल

एशिया कप 2025 फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान ने भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारत के 3 विकेट मात्र 20 रन के अंदर गिर गए थे. फिर तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर 57 और फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी की. अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया और भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. ये टीम इंडिया का नौवां एशिया कप खिताब है.