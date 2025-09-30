हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: सूर्या का स्वैग, तिलक वर्मा का कूल अंदाज...एशिया कप जीतकर लौटे प्लेयर्स का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत

एशिया कप 2025 चैंपियन टीम भारत लौट आई है. एयरपोर्ट पर तिलक वर्मा के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी, तिलक फाइनल के हीरो रहे थे. एयरपोर्ट पर सूर्यकुमार यादव का स्वैग और हार्दिक पांड्या कूल अंदाज दिखा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 30 Sep 2025 07:46 AM (IST)
एशिया कप 2025 ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम भारत लौट आई है. प्लेयर्स का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ.तिलक वर्मा के स्वागत में बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. तिलक ने फाइनल में 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, वो भी तब जब भारत ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के रूप में टॉप 3 विकेट गंवा दिए थे. हालांकि प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर नहीं आए, क्योंकि फाइनल जीतने के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक ओछी हरकत करते हुए ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे.

हैदराबाद लौटे तिलक वर्मा का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ. वीडियो में देख सकते हो कि एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. तिलक ने भी फैंस को निराश नहीं किया, उन्होंने अपनी कार की सनरूफ से निकलकर सभी फैंस का अभिवादन किया. तिलक को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवार्ड मिला था. तिलक ने फाइनल में 63 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए थे.

मुंबई लौटे सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या

एशिया कप चैंपियन टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी स्वैग के साथ मुंबई लौटे, इसका वीडियो भी सामने आया. होना तो यूं चाहिए था कि सूर्या के पास ट्रॉफी भी होती लेकिन मोहसिन नकवी ने ओछी हरकत करते हुए टीम को ट्रॉफी दी ही नहीं. दरअसल भारतीय प्लेयर्स नहीं चाहते थे कि हमें ट्रॉफी नकवी से मिले, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है और हमारे देश के खिलाफ युद्ध की बात करते हों. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए. मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या का भी कूल अंदाज दिखा.

भारत ने 5 विकेट से जीता था फाइनल

एशिया कप 2025 फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान ने भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारत के 3 विकेट मात्र 20 रन के अंदर गिर गए थे. फिर तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर 57 और फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी की. अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया और भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. ये टीम इंडिया का नौवां एशिया कप खिताब है.

Published at : 30 Sep 2025 07:46 AM (IST)
Indian Cricketer Tilak Varma INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV HARDIK PANDYA Asia Cup 2025 Asia Cup Trophy
