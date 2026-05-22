टॉप-2 में पहुंचने के लिए SRH को चाहिए कितनी बड़ी जीत? आज RCB संग मुकाबला; समझें पूरा गणित

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSRH vs RCB: टॉप-2 में पहुंचने के लिए हैदराबाद को चाहिए कितनी बड़ी जीत? आज बेंगलुरु संग मुकाबला; समझें पूरा गणित

SRH vs RCB: टॉप-2 में पहुंचने के लिए हैदराबाद को चाहिए कितनी बड़ी जीत? आज बेंगलुरु संग मुकाबला; समझें पूरा गणित

SRH vs RCB: आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबला है. दोनों टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन आज की लड़ाई क्वालीफायर-1 में पहुंचने की है.

By : शिवम | Updated at : 22 May 2026 01:02 PM (IST)
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IPL 2026 का मैच नंबर-67 आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है. ये मुकाबला शाम को 7:30 बजे से राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन आज की ये टक्कर टॉप-2 में बने रहने की है. इसके बाद साफ होगा कि क्वालीफायर-1 किन टीमों के बीच खेला जाएगा.

क्वालीफायर-1 उन टीमों के बीच होता है जो अंक तालिका में टॉप-2 पर रहे. इसका फायदा ये होता है कि इन टीमों को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं. इसे जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में प्रवेश करती है जबकि हारने वाली टीम क्वालीफायर-2 खेलती है. प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरे और चौथे पायदान की टीम एलिमिनेटर खेलती है, जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में पहुंचती है और हारने वाली टीम बाहर हो जाती है.

  1. RCB: अंक- 18, नेट रन रेट - +1.065 
  2. GT: अंक- 18, नेट रन रेट- +0.695 
  3. SRH: अंक- 16, नेट रन रेट- +0.350

अगर RCB जीती तो

अगर आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत जाती है तो उनके 20 अंक हो जाएंगे. सनराइजर्स हैदराबाद के 16 ही अंक रहेंगे. इस कारण RCB के साथ GT क्वालीफायर मैच खेलेगी, जिनके 18 अंक हैं. लेकिन अगर आज सनराइजर्स जीत गई तो फिर टॉप-3 टीमों के 18-18 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट तय करेगा कि टॉप-2 में कौन रहेगा. लेकिन हैदराबाद का नेट रन रेट कम है, इसलिए उन्हें आज सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए.

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SRH को कितनी बड़ी जीत चाहिए

अगर सनराइजर्स हैदराबाद 107 से 130 रन के बीच स्कोर करती है तो उन्हें 84 रनों से जीत दर्ज करनी होगी, इससे उनका नेट रन रेट GT से बेहतर हो जाएगा. अगर SRH 156-179 रन बनाती है तो उन्हें 86 रनों से जीतना होगा. अगर टीम 180 से 204 रन बनाती है तो 87, 205 से 228 रन बनाती है तो 88 रनों से जीतना होगा. अगर 229 से 253 का स्कोर बनता है तो ऑरेंज आर्मी को 89 रनों से जीतना होगा.

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अगर सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य का पीछा करती है तो उन्हें 100-162 के स्कोर को 11.1 ओवरों में और इससे ऊपर के स्कोर को 11 ओवरों में हासिल करना होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru IPL Qualifier-1 SunRisers Hyderabad SRH VS RCB IPL 2026
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