Rohit Sharma Record at Lord's: रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स पर खेले हैं 5 इंटरनेशनल मैच, जानिए कैसा है 'हिटमैन' का रिकॉर्ड
Rohit Sharma Record at Lord's: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है. जानिए लॉर्ड्स पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड.
रोहित शर्मा को लेकर आई खबर उनके फैंस को मायूस कर रही है. कहा जा रहा है कि BCCI की सीनियर चयन समिति ने रोहित शर्मा को बता दिया है कि अब उनसे आगे देखा जा रहा है, वह 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं है. ऐसे में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे 'हिटमैन' का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हो सकता है. जानिए इस ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा का वनडे, टेस्ट और टी20 में कैसा रिकॉर्ड है.
रोहित शर्मा ने 23 जून, 2007 को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, जो ODI फॉर्मेट में था. उसी साल सितंबर में उन्होंने टी20 और 2013 में टेस्ट में डेब्यू किया. रोहित ने बतौर कप्तान भारत को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जिताया, फाइनल के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया. पिछले साल अचानक उन्होंने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया. अब वह टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे लेकिन उनको लेकर आई रिपोर्ट ने हैरान कर दिया. खैर, यहां हम उनके लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर रिकार्ड्स के बारे में बता रहे हैं.
लॉर्ड्स में कैसा है रोहित शर्मा का इंटरनेशनल रिकॉर्ड
वनडे में: सबसे पहले रोहित शर्मा के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे रिकॉर्ड की बात करते हैं, जो अच्छे नहीं है. उन्होंने इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर सिर्फ 2 वनडे खेले हैं, एक में वह शून्य पर आउट हो गए थे. दूसरे में 15 रन बनाए.
टेस्ट में: रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में सिर्फ एक टेस्ट खेला है. उस मैच की दोनों पारियों में उन्होंने कुल 104 रन बनाए थे. एक पारी में उन्होंने 83 रन बनाए थे. उस मैच में उन्होंने 2 छक्के और 13 चौके लगाए थे.
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T20I में: रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, दोनों 2009 टी20 वर्ल्ड कप के मैच थे. पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 रन बनाकर आउट हुए और दूसरे में इंग्लैंड के खिलाफ 9 रन बना पाए.
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देखा जाए तो लॉर्ड्स में रोहित शर्मा ने कोई ऐतिहासिक पारी नहीं खेली. वाइट बॉल में देखें तो वह 4 पारियों में फ्लॉप ही रहे. अब एक बार फिर वह लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगे, इस बार फैंस उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बड़ी पारी खेलकर वह अपने आलोचकों को जवाब दें. जारी वनडे सीरीज के दोनों मैचों में रोहित फ्लॉप रहे हैं. पहले मैच में उन्होंने 21 गेंदों में 11 और दूसरे मैच में 47 गेंदों में 26 रन बनाए.