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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs England: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND vs ENG तीसरे वनडे से बाहर हुआ ये प्लेयर

India vs England: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND vs ENG तीसरे वनडे से बाहर हुआ ये प्लेयर

India vs England 3rd ODI: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है, चोट के कारण उनका एक खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल पाएगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 17 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला तीसरा वनडे भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का निर्णायक मुकाबला है. सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. शुभमन गिल एंड टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज की थी, दूसरे में मेजबान ने बाजी मारी. अब तीसरा मैच सीरीज डिसाइडर है, जिससे पहले भारतीय टीम को झटका लगा है. पहले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले वाशिंगटन सुंदर की चोट ने टेंशन बढ़ा दी है.

वाशिंगटन सुंदर दूसरे वनडे में भी चोट से जूझते हुए नजर आए थे, उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की थी. टीम को भी इसका नुकसान हुआ. पहले ही भारत के कई ऑलराउंडर चोटिल हैं, अब वाशिंगटन की चोट ने चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन तीसरे और निर्णायक वनडे से बाहर हो सकते हैं.

हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी के रूप में भारत के 2 प्रमुख ऑलराउंडर चोटिल हैं. हार्दिक IPL 2026 में चोटिल हुए थे, जबकि नितीश अफगानिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज के दौरान ट्रेनिंग में चोटिल हुए थे. चोट के कारण वह इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए थे.

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भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.

इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जो रुट, बेन डकेट, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, ब्रायडन कार्स, सैम करन, जोश टंग, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, रेहान अहमद.

यह भी पढ़ें- कौन होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में मुख्य रेफरी, नाम जानकर चौंक जाएंगे

LIVE कहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे रविवार, 19 जुलाई को भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, 3 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Lords Cricket Ground India Vs England 3rd ODI IND Vs ENG 3rd ODI Washington Sundar INDIAN CRICKET TEAM IND VS ENG
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