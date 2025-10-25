Watch: कैच पकड़ते हुए श्रेयस अय्यर को लगी चोट, दर्द से हुआ बुरा हाल; क्या कर पाएंगे बल्लेबाजी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: कैच पकड़ते हुए श्रेयस अय्यर को लगी चोट, दर्द से हुआ बुरा हाल; क्या कर पाएंगे बल्लेबाजी?

Shreyas Iyer Catch: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे (IND vs AUS 3rd ODI) में एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते हुए श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए. हालांकि अय्यर ने कैच पकड़ा, जो बहुत ही मुश्किल था.

By : शिवम | Updated at : 25 Oct 2025 12:53 PM (IST)
श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच लेते हुए चोटिल हो गए, हालांकि इसे इस सीरीज का अभी तक का सबसे बेहतरीन कैच कहा जा सकता है. तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवरों में 236 रन बनाए हैं. बड़ा सवाल है कि क्या अय्यर बल्लेबाजी के लिए अपनी पोजीशन पर आ पाएंगे?

श्रेयस अय्यर को चोट 34वें ओवर में लगी, जब ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी ने बड़ा शॉट मारना चाहा और गेंद ऊंची गई. बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए श्रेयस अय्यर ने हैरतअंगेज कैच पकड़ा. लेकिन गिरते हुए उनके पेट की तरफ चोट लग गई. वह तुरंत मैदान पर लेट गए, वह दर्द में थे और फिर फिजियो मैदान पर आए और अय्यर मैदान से बाहर चले गए.

श्रेयस अय्यर इस सीरीज में उपकप्तान हैं. जब उनके चोट लगी तब वह कप्तान की भूमिका में थे, क्योंकि मुख्य कप्तान शुभमन गिल मैदान से बाहर थे. अय्यर के बाहर जाते ही गिल अंदर आ गए थे. दूसरे वनडे में अय्यर ने 61 रनों की अच्छी पारी खेली थी, हालांकि पहले मैच में वह 11 रन बनाकर आउट हो गए थे.

श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करते हैं और विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. खबर लिखे जाने तक अय्यर की चोट कितनी गंभीर है? इसके बारे में आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. देखना होगा कि क्या अय्यर अपने बल्लेबाजी क्रम पर ही खेलने आते हैं या उनसे पहले कोई और बल्लेबाजी करने उतरेगा.

भारत को जीत के लिए मिला 237 का लक्ष्य

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी हुई थी, मिशेल मार्श ने 41, मैट शॉर्ट ने 30 और फिर मैट रेनशॉ ने 56 रन बनाए. 183 पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरा और फिर 53 रनों के अंदर पूरी टीम ऑलआउट हो गई. हर्षित राणा ने भारत के लिए सबसे अधिक 4 विकेट लिए. हालांकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Shreyas Iyer Injury IND Vs AUS 3rd ODI IND VS AUS SHREYAS IYER INDIA VS AUSTRALIA
