शाहिद अफरीदी का डरावना खुलासा, बताया अगर एशिया कप फाइनल हार जाती इंडिया तो क्या करता पाकिस्तान

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी मैच फीस इंडियन आर्मी को डोनेट करने का एलान किया. अगर पाकिस्तान जीतता तो वो क्या करता, शाहिद अफरीदी ने खुलासा किया.

By : शिवम | Updated at : 01 Oct 2025 07:04 AM (IST)
एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर भारतीय टीम अपनी अगली सीरीज (IND vs WI) के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए एशिया कप फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. हालांकि टूर्नामेंट की ट्रॉफी मोहसिन नकवी ने बाहर भिजवा दी, जब उन्हें पता चला कि टीम इंडिया उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती. इस बीच सामने आया है कि अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता तो क्या करता, ये खुलासा किया पूर्व क्रिकेटर्स शाहिद अफरीदी और मुहम्मद यूनुस ने.

एशिया कप 2025 में फाइनल समेत 3 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए, पहले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. पीसीबी और उनकी टीम इसके बाद बौखला सी गई, सुपर-4 में उनके प्लेयर्स ने फील्ड पर ही टीम इंडिया को चिढ़ाने के इरादे से शर्मनाक हरकते कीं. फाइनल जीतकर सूर्यकुमार यादव ने ऐलान किया कि वह टूर्नामेंट में खेले सभी 7 मैचों की अपनी फीस इंडियन आर्मी को डोनेट कर रहे हैं.

अगर हार जाती टीम इंडिया तो क्या करता पाकिस्तान?

फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और मुहम्मद यूनुस ने खुलासा करते हुए बताया था कि अगर फाइनल में पाकिस्तान टीम ने भारत को हराया तो वो क्या करेंगे. उन्होंने बताया था कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान टीम इस जीत को पाकिस्तान एयर फाॅर्स को समर्पित करेगा. अफरीदी ने तो यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने खुद ये आईडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को दिया था.

हालांकि पाकिस्तान का ये सपना पूरा नहीं हो सका कि वह जीत अपनी आर्मी या एयरफोर्स को समर्पित करे. बता दें कि ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराकर सूर्यकुमार यादव ने उस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम पीड़ितों को समर्पित की थी, जिसके बाद पीसीबी ने सूर्या की शिकायत आईसीसी से की थी.

आखिरी ओवर तक गया था फाइनल

हालांकि एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने कड़ी टक्कर दी थी. 147 का पीछा करते हुए भारत के टॉप 3 विकेट मात्र 20 रन पर गिर गए थे, उसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई. संजू 24 रन बनाकर आउट हुए, फिर तिलक ने शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी की. 

दुबे 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए थे.भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे. हारिस रउफ द्वारा डाले गए अंतिम ओवर में तिलक वर्मा ने छक्का लगाया, चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया और भारत ने 5 विकेट से फाइनल जीत लिया. तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Muhammad Yunus IND VS PAK SHAHID AFRIDI PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup Trophy Asia Cup 2025 Final
