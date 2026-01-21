हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह खेलेगी स्कॉटलैंड! ये सुनकर क्या बोला क्रिकेट बोर्ड?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह खेलेगी स्कॉटलैंड! ये सुनकर क्या बोला क्रिकेट बोर्ड?

Bangladesh Cricket Board: अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैच भारत में नहीं खेलने पर अड़ा रहा, तो इस स्थिति में आईसीसी उसे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है. ऐसे में स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

ICC Gives Deadline to Bangladesh Cricket Board: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में अपनी टीम नहीं भेजने के फैसले पर बांग्लादेश अड़ा हुआ है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है. हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) बांग्लादेश के अड़े रहने पर उसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर सकती है. ऐसे में मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना जा सकता है. ये खबर सामने आने के बाद स्कॉटलैंड क्रिकेट का बड़ा रिएक्शन सामने आया है. स्कॉटलैंड ने कहा है कि उन्हें अब तक आईसीसी से ऐसा कोई न्योता नहीं मिला है. लेकिन स्कॉटलैंड ने ये भी संकेत दिए हैं कि यदि उन्हें ऑफर मिलता है तो वे उसे स्वीकार करने को तैयार हैं. 

आईसीसी से खुद बात नहीं करेगा स्कॉटलैंड

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को आईसीसी के द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने का मौका देने की संभावना कई मीडिया रिपोर्ट में जताई जा चुकी है. यदि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बहिष्कृत करती है, तो सबसे ऊंची रैंकिंग वाले देश को ही मौका मिलेगा. ऐसे में इस समय स्कॉटलैंड वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है. इसलिए बांग्लादेश के बाहर होने की स्थिति में स्कॉटलैंड ही दावेदार है. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉटलैंड क्रिकेट के अधिकारियों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका मिलने की संभावना को लेकर कहा कि अभी तक आईसीसी ने उनसे इस पर संपर्क नहीं किया है. वे अपने समकक्ष बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सम्मान करते हुए अपनी तरफ से आईसीसी से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे.

बांग्लादेश को आईसीसी ने दी डेडलाइन

सोमवार यानी 19 जनवरी को कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच शनिवार यानी 10 जनवरी को इस मुद्दे पर बैठक हुई. ढाका में हुई इस बैठक में आईसीसी अधिकारियों ने बांग्लादेश को स्पष्ट बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन में महज 3 सप्ताह ही बचे हैं. ऐसे में ना तो उसके मैच श्रीलंका शिफ्ट हो सकते हैं और ना ही उसका ग्रुप बदला जा सकता है. रिपोर्ट में दावा था कि आईसीसी ने भारत में बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया है. साथ ही उसे फैसला लेने के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी है. हालांकि, सोमवार शाम को बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस दावे को खारिज कर दिया था. साथ ही फिर से दोहराया था कि वो भारत में खेलने के लिए नहीं जा रहा है.

Published at : 21 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Scotland ICC BCB CRICKET BANGLADESH ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Bharat Ki Baat: Akhilesh-Rahul की जोड़ी का नया दांव, 27 में यूपी और 29 में दिल्ली फतह की तैयारी! | UP
Sandeep Chaudhary: SIR अभियान या टारगेटेड स्ट्राइक? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण |SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
सरबजीत कौर को भारत वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान? एक चिट्ठी से खुल गई शहबाज सरकार की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
ट्रेंडिंग
"लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हैं" PM मोदी ने नितिन नबीन को बोला अपना बॉस तो सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget