टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह खेलेगी स्कॉटलैंड! ये सुनकर क्या बोला क्रिकेट बोर्ड?

ICC Gives Deadline to Bangladesh Cricket Board: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में अपनी टीम नहीं भेजने के फैसले पर बांग्लादेश अड़ा हुआ है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है. हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) बांग्लादेश के अड़े रहने पर उसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर सकती है. ऐसे में मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना जा सकता है. ये खबर सामने आने के बाद स्कॉटलैंड क्रिकेट का बड़ा रिएक्शन सामने आया है. स्कॉटलैंड ने कहा है कि उन्हें अब तक आईसीसी से ऐसा कोई न्योता नहीं मिला है. लेकिन स्कॉटलैंड ने ये भी संकेत दिए हैं कि यदि उन्हें ऑफर मिलता है तो वे उसे स्वीकार करने को तैयार हैं.

आईसीसी से खुद बात नहीं करेगा स्कॉटलैंड

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को आईसीसी के द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने का मौका देने की संभावना कई मीडिया रिपोर्ट में जताई जा चुकी है. यदि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बहिष्कृत करती है, तो सबसे ऊंची रैंकिंग वाले देश को ही मौका मिलेगा. ऐसे में इस समय स्कॉटलैंड वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है. इसलिए बांग्लादेश के बाहर होने की स्थिति में स्कॉटलैंड ही दावेदार है. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉटलैंड क्रिकेट के अधिकारियों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका मिलने की संभावना को लेकर कहा कि अभी तक आईसीसी ने उनसे इस पर संपर्क नहीं किया है. वे अपने समकक्ष बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सम्मान करते हुए अपनी तरफ से आईसीसी से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे.

बांग्लादेश को आईसीसी ने दी डेडलाइन

सोमवार यानी 19 जनवरी को कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच शनिवार यानी 10 जनवरी को इस मुद्दे पर बैठक हुई. ढाका में हुई इस बैठक में आईसीसी अधिकारियों ने बांग्लादेश को स्पष्ट बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन में महज 3 सप्ताह ही बचे हैं. ऐसे में ना तो उसके मैच श्रीलंका शिफ्ट हो सकते हैं और ना ही उसका ग्रुप बदला जा सकता है. रिपोर्ट में दावा था कि आईसीसी ने भारत में बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया है. साथ ही उसे फैसला लेने के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी है. हालांकि, सोमवार शाम को बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस दावे को खारिज कर दिया था. साथ ही फिर से दोहराया था कि वो भारत में खेलने के लिए नहीं जा रहा है.