Sarfaraz Khan Last Test Match For India: एशिया कप 2025 के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज इस टेस्ट सीरीज के लिए भारत आ रही है. एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा और इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर से हो जाएगी. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जो काफी समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. भारत के स्क्वाड में सरफराज खान की वापसी हो सकती है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही टीम का ऐलान हो सकता है.

सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी

सरफराज खान लगातार ही टीम में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं. सरफराज अपने खेल के साथ ही फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं. सरफराज जिम में वर्कआउट करके और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के साथ 17 किलो वजन कम कर लिया है. सरफराज ने इस बारे में खुद ही जानकारी दी थी. सरफराज टीम इंडिया में शामिल होने के लिए मौजूद भी हैं.

🚨 GOOD NEWS FOR TEAM INDIA 🚨



Sarfaraz Khan is likely to be fit by September 29th, might be available for the selection for West Indies Test series. [Devendra Pandey] pic.twitter.com/tZa09jmyDq — Johns. (@CricCrazyJohns) September 24, 2025

रोहित शर्मा के साथ की प्रैक्टिस

सरफराज खान ने हाल ही में अपने प्रैक्टिस करने की एक फोटो भी शेयर की थी. सरफराज भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा से क्रिकेट के टिप्स लेते नजर आए थे. रोहित ने सरफराज खान को प्रैक्टिस सेशन के दौरान कई चीजें बताईं.

सरफराज खान का आखिरी टेस्ट मैच

सरफराज खान के भारत के लिए पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 15-18 फरवरी, 2024 में खेला था. वहीं टेस्ट में कुछ मौके मिलने के बाद सरफराज आखिरी बार 1-3 नवंबर, 2024 में इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आए थे. अगर सरफराज खान को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में मौका दिया जाता है, तब टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी की 332 दिन बाद वापसी होगी.

