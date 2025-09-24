एशिया कप 2025 सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण मैच है. टीम इंडिया जीतकर फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी. बांग्लादेश भी श्रीलंका को हराकर आ रही है, जिसे टूर्नामेंट की दूसरी सबसे मजबूत टीम कहा जा रहा था. ऐसे में आज एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है, जिसमें हाईवोल्टेज ड्रामे भी हो सकते हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह बांग्लादेश का भी भारत के साथ कई बार विवाद हो चुका है, दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं तो कई विवाद देखने को मिले. ऐसे कई उदाहरण हैं जब दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच तीखी बहस हुई. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम नौबत मारपीट की आ गई थी.

2015 वर्ल्ड कप में हुआ था विवाद

भारत बनाम बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विवाद देखने को मिला था, जब तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन की गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए थे लेकिन अंपायर ने इसे नो बॉल दी थी. रीप्ले में ये गलत साबित हुआ तो बांग्लादेश टीम और बोर्ड काफी नाराज हो गया था, भारत ने इस मैच को 109 रनों से जीत लिया था.

एमएस धोनी की सिर कटी फोटो

ये बात एशिया कप 2016 की है, जब भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल होना था. इस मैच से पहले एक फोटोशॉप किया गया फोटो बांग्लादेश के समर्थक वायरल कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी धोनी के कटे हुए सिर को लिए खड़े दिख रहे थे. इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, दोनों टीमों के फैंस के बीच भावनात्मक टकराव देखने को मिला था.

रुबेल हुसैन ने लिया था विराट कोहली से पंगा

कई बार देखने को मिला है जब ग्राउंड पर विराट कोहली और रुबेल हुसैन के बीच बहस हुई. एक बार कोहली को रुबेल ने मैदान से बाहर जाने का इशारा कर दिया था. 2022 टी20 वर्ल्ड कप में नुरुल हसन ने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया था. अगर ये साबित होता तो भारत पर 5 रन की पेनल्टी लगती. ये मैच भारत ने 5 ही रनों से जीता था, जिससे विवाद और बढ़ गया था.

कोहली को आउट कर आक्रामक जश्न

2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में रुबेल ने विराट कोहली को 3 रन पर कैच आउट कराया था. जैसे ही कोहली उनके पास से गए, रुबेल ने आक्रामक अंदाज में इसका सेलिब्रेशन किया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में आ गई थी मारपीट की नौबत

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, मैच के दौरान खिलाड़ियों में खूब बहस हुई, गाली गलौच हुई और फाइनल जीतने के बाद बांग्लादेश टीम के प्लेयर्स ने भारतीय प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की. नौबत मारपीट की आ गई थी, दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथों में स्टंप और बल्ला लेकर खड़े हो गए थे.

कहां देखें भारत बनाम बांग्लादेश लाइव मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश मैच आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और फैनकोड ऐप पर होगी.