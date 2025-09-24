हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs BAN: स्टंप से मारपीट से लेकर धोनी की सिर कटी फोटो तक...जानिए भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान हुए 5 बड़े विवाद

IND vs BAN: स्टंप से मारपीट से लेकर धोनी की सिर कटी फोटो तक...जानिए भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान हुए 5 बड़े विवाद

IND vs BAN Super-4, Asia Cup 2025: आज भारत बनाम बांग्लादेश मैच है, जिसे जीतकर टीम इंडिया एशिया कप 2025 फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. इस मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Sep 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण मैच है. टीम इंडिया जीतकर फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी. बांग्लादेश भी श्रीलंका को हराकर आ रही है, जिसे टूर्नामेंट की दूसरी सबसे मजबूत टीम कहा जा रहा था. ऐसे में आज एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है, जिसमें हाईवोल्टेज ड्रामे भी हो सकते हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह बांग्लादेश का भी भारत के साथ कई बार विवाद हो चुका है, दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं तो कई विवाद देखने को मिले. ऐसे कई उदाहरण हैं जब दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच तीखी बहस हुई. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम नौबत मारपीट की आ गई थी.

2015 वर्ल्ड कप में हुआ था विवाद

भारत बनाम बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विवाद देखने को मिला था, जब तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन की गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए थे लेकिन अंपायर ने इसे नो बॉल दी थी. रीप्ले में ये गलत साबित हुआ तो बांग्लादेश टीम और बोर्ड काफी नाराज हो गया था, भारत ने इस मैच को 109 रनों से जीत लिया था.

एमएस धोनी की सिर कटी फोटो

ये बात एशिया कप 2016 की है, जब भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल होना था. इस मैच से पहले एक फोटोशॉप किया गया फोटो बांग्लादेश के समर्थक वायरल कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी धोनी के कटे हुए सिर को लिए खड़े दिख रहे थे. इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, दोनों टीमों के फैंस के बीच भावनात्मक टकराव देखने को मिला था.

रुबेल हुसैन ने लिया था विराट कोहली से पंगा

कई बार देखने को मिला है जब ग्राउंड पर विराट कोहली और रुबेल हुसैन के बीच बहस हुई. एक बार कोहली को रुबेल ने मैदान से बाहर जाने का इशारा कर दिया था. 2022 टी20 वर्ल्ड कप में नुरुल हसन ने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया था. अगर ये साबित होता तो भारत पर 5 रन की पेनल्टी लगती. ये मैच भारत ने 5 ही रनों से जीता था, जिससे विवाद और बढ़ गया था.

कोहली को आउट कर आक्रामक जश्न

2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में रुबेल ने विराट कोहली को 3 रन पर कैच आउट कराया था. जैसे ही कोहली उनके पास से गए, रुबेल ने आक्रामक अंदाज में इसका सेलिब्रेशन किया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में आ गई थी मारपीट की नौबत

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, मैच के दौरान खिलाड़ियों में खूब बहस हुई, गाली गलौच हुई और फाइनल जीतने के बाद बांग्लादेश टीम के प्लेयर्स ने भारतीय प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की. नौबत मारपीट की आ गई थी, दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथों में स्टंप और बल्ला लेकर खड़े हो गए थे.

कहां देखें भारत बनाम बांग्लादेश लाइव मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश मैच आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और फैनकोड ऐप पर होगी.

Published at : 24 Sep 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team India Vs Bangladesh Asia Cup Super 4 IND Vs BAN Live IND Vs BAN INDIAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
बिहार
बिहार चुनाव: CWC की बैठक में निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
बिहार चुनाव: CWC की बैठक में निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
बिहार
बिहार चुनाव: CWC की बैठक में निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
बिहार चुनाव: CWC की बैठक में निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget