हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSanju Samson Net Worth: कितनी दौलत के मालिक हैं संजू सैमसन; कमाई जान होश उड़ जाएंगे, जानें नेथवर्थ

Sanju Samson Net Worth: कितनी दौलत के मालिक हैं संजू सैमसन; कमाई जान होश उड़ जाएंगे, जानें नेथवर्थ

Sanju Samson Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन करोड़ों के मालिक हैं. संजू के कमाई का बड़ा हिस्सा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से आता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Sanju Samson Net Worth In 2025: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन आज यानी 11 नवंबर को 30 साल के हो गए हैं. केरल का ये खिलाड़ी विकेटकीपिंग के साथ-साथ अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. संजू आज करोड़ों के मालिक हैं. वहीं उनकी संपत्ति और कमाई के सोर्स किसी को भी चौका सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी उनकी आय के कई बड़े स्त्रोत हैं. साल 2025 नवंबर तक, संजू सैमसन की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 80 से 85 करोड़ रुपये है. 

आईपीएल से बंपर कमाई 

संजू सैमसन की संपत्ति में आईपीएल की अहम भूमिका है. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के तौर पर, आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले उन्हें 18 करोड़ रुपये की बड़ी राशि में रिटेन किया गया था. ये उन्हें टूर्नामेंट के सबसे अधिक सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों में से एक बनाता है. इससे पहले, 2022 से 2024 तक उन्हें सालाना 14 करोड़ रुपये मिलते थे. 2013 में जब उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था, तब उनकी सैलरी मात्र 8 लाख रुपये थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है. 

बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस 

संजू सैमसन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड ‘सी’ में शामिल हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उन्हें हर साल 1 करोड़ रुपये का सैलरी मिलता है. इसके अलावा, उन्हें हर इंटरनेशनल मैच के लिए मैच फीस भी मिलती है. जैसे:- एकदिवसीय (ODI) के लिए लगभग 6 लाख रुपये और T20I मैच के लिए लगभग 3 लाख रुपये. 

ब्रांड एंडोर्समेंट और निवेश 

क्रिकेट के मैदान के बाहर, संजू सैमसन ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वह ब्रांड एंडोर्स से सालाना लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये कमाते हैं. उन्होंने पेप्सी (Pepsi) और नाइके (Nike) जैसे बड़े ब्रांडों के साथ भी काम किया है. उन्होंने अपनी कमाई को अलग-अलग बिजनेस और रियल एस्टेट में भी निवेश किया है, जिससे उनकी दौलत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

लग्जरी लाइफ स्टाइल और कार कलेक्शन

संजू सैमसन काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. केरल में उनका एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जाती है, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर स्पोर्ट (Range Rover Sport), ऑडी ए6 (Audi A6), मर्सिडीज बेंज सीएलएस (Mercedes-Benz CLS) और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज (BMW 5 Series) जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं. 

Published at : 11 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Rajasthan Royals BCCI IPL SANJU SAMSON CRICKET
