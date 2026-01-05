Watch: सेल्फी के लिए फैन ने की बदसलूकी, रोहित शर्मा को आया गुस्सा; उंगली दिखाकर लगाई डांट!

रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें फैन पर गुस्सा होते हुए देखा जा सकता है. वह उंगली दिखाकर उन्हें डांटते भी दिख रहे हैं. हालांकि इसके पीछे का कारण जानकार आप भी कहोगे कि रोहित की जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही व्यवहार करता.

रोहित शर्मा जामनगर में अपनी बेटी सैमी का जन्मदिन मनाने गए थे, वह अपने परिवार के साथ मुंबई लौट आए हैं. शहर के कलीना एयरपोर्ट पर जब वह उतरे तो उनका जबरजस्त क्रेज देखने को मिला. फैंस उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे. वायरल वीडियो इसी समय का बताया जा रहा है.

रोहित शर्मा को क्यों आया गुस्सा?

रोहित शर्मा एयरपोर्ट से निकलने के बाद अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार में बैठे. जब कार चलने लगी तो फैंस को देखकर रोहित शर्मा ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया और उन्हें अलविदा कहने लगे. इसी दौरान दो बच्चे आए और उनके साथ फोटो लेने का प्रयास करने लगे. यहां तक ठीक था लेकिन दोनों ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगे. रोहित ने तब अपना हाथ वापस पीछे कर लिया और शीशा ऊपर करने लगे, इस दौरान रोहित उंगली दिखाकर उन्हें कुछ कहते हुए दिखे.

Rohit Sharma got angry on his fans for misbehaving... 😡🤬



Rohit At the End : Daya, Jara Inko Garden Me Lekar Aao to, Vahi Khabar Leta Hu 😅 pic.twitter.com/cVvwAzuXFD — Jara (@JARA_Memer) January 4, 2026

11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज

भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे. दोनों टीम इंडिया के लिए अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं. उनके क्रेज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि वडोदरा में होने वाले पहले वनडे की टिकट ऑनलाइन होने के कुछ मिनटों में ही बिक गईं.