एक जमाना था जब लड़ाई और जंग आमने सामने हुआ करती थीं, लेकिन जब से सोशल मीडिया ने पैर पसारे हैं तब से जंग जुबानी होने लगी हैं और लाइक्स व्यूज की भूख ने इसे काफी निचले स्तर तक पहुंचा दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को अनाप शनाप कहने के बाद ऐजाज खान को अपना पिता कह डाला, जिसके बाद इंटरनेट पर घमासान शुरू हो गया. वीडियो देखने के बाद आप हैरान तो होंगे ही साथ ही आपकी हंसी भी निकल जाएगी.

पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश को कहा छपरी!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुनीत सुपरस्टार ऐजाज खान की तस्वीर के साथ एल्विश यादव पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं. ये वही पुनीत हैं जो अपनी अजीब हरकतों के लिए इंटरनेट पर अक्सर वायरल रहते हैं. वीडियो में पुनीत कहते हैं कि "ऐजाज खान मेरे पापा हैं और एल्विश छपरी अगर तूने मेरे पापा की तरफ आंख भी उठाई ना तो अच्छा नहीं होगा. क्योंकि ऐजाज खान पापा के पीछे पुनीत खान खड़ा है." इसके बाद पुनीत जोर से पापा पुकारते हैं और वीडियो वहीं थम जाता है.

इससे पहले राजा गुर्जर को बताया था अपना पिता

इससे पहले भी पुनीत ने एक वीडियो में सोशल मीडिया के मशहूर चेहरे राजा गुर्जर को अपना पिता बताया था. हालांकि इंटरनेट पर एक दूसरे को रोस्ट करने की यह जंग नई नहीं है. वैसे भी पुनीत सुपरस्टार अक्सर अपनी अजीब हरकतों के चलते लोगों के बीच वायरल रहते हैं. कभी नाले वाली बिरयानी खाना तो कभी घेवर को कीचड़ में डुबोकर उसका स्वाद लेना. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने लिए पुनीत के मजे

वीडियो को puneetsuperr_star नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पुनीत भाई आपने धर्म बदल लिया क्या? एक और यूजर ने लिखा...इस इंसान को फालतू हरकतें करने के अलावा कोई काम नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है ऐजाज भाई से कोई काम निकलवाना चाहता है.

