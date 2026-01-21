7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला

आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होगा. वनडे सीरीज की तुलना में टी20 सीरीज में टीम इंडिया में कई अलग खिलाड़ी दिखेंगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि सात स्टार खिलाड़ी टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, जो वनडे सीरीज में खेले थे. इसमें कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अब टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं.

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज टी20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. इनकी जगह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव टी20 टीम में दिखेंगे. वनडे सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल थे, लेकिन टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव के हाथों में टीम इंडिया की कमान होगी.

आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमें विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी. शाम साढ़े 6 बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं सात बजे मैच की शुरुआत होगी. आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव मैच देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार एप पर आएगा.

विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. यहां गेंदबाजों को मदद मिलेगी. इस मैदान पर अब तक खेले गए 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं. टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक चार टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान 2 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है, वहीं दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर टी20 में सबसे कम स्कोर भारत के नाम है. 2016 टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया यहां सिर्फ 79 रन ही बना सकी थी.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), ईश सोढ़ी, मैट हेनरी और जैकब डफी

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह