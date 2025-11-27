'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
Rishabh Pant: ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रनों से हारी. आज पंत ने फैंस से माफी मांगते हुए स्वीकारा की हमारी टीम ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला.
ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रनों के बड़े अंतर से हारी. इसके साथ दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की. पहले टेस्ट में भी मेहमान टीम ने भारत को बुरी तरह हराया था. गिल के चोटिल होने से ऋषभ पंत को दूसरे टेस्ट में कप्तानी का मौका मिला था, हालांकि दूसरे मैच में तो पंत का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा. दोनों पारियों में पंत का कुल स्कोर 20 ही था. अब पंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस से माफी मांगी है.
ऋषभ पंत ने ये भी स्वीकारा कि टीम इंडिया का टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने लिखा, "इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला. एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे स्तर की परफॉरमेंस देना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं."
माफ करना, हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे- ऋषभ पंत
ऋषभ पंत ने आगे लिखा, "माफ करना हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है. एक टीम के तौर पर भी और एक व्यक्ति के तौर पर भी. भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है."
उन्होंने आगे लिखा, "हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और रीसेट करेंगे. आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद!"
WTC 2027 फाइनल की राह हुई मुश्किल
भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में अब सिर्फ 9 टेस्ट बचे हुए हैं. भारत को 9 में से कम से कम 7-8 मैच जीतने हैं. अब 2 या इससे ज्यादा टेस्ट और टीम इंडिया हारी तो फिर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएगी. अभी टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025-2027 की अंक तालिका में पांचवें नंबर पर खिसक गई है.
