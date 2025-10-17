RCB For Sale Before IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नया मालिक मिल सकता है. अक्टूबर महीने की शुरुआत में खबर सामने आई थी कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ अदार पूनावाला RCB खरीदना चाहते हैं. वहीं क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, आरसीबी के खरीदारों की गिनती बढ़ती जा रही है. इस फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए छह डील सामने हैं. इन खरीदारों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जिंदल साउथ वेस्ट (JSW) ग्रुप के मालिक पार्थ जिंदल और 'अडानी ग्रुप' का है.

IPL 2026 से पहले बिक जाएगी RCB

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान इस समय ब्रिटिश कंपनी Diageo PLC के पास है, लेकिन अब वे इस फ्रेंचाइजी से अलग होने को तैयार हैं. वहीं आरसीबी को खरीदने के लिए JSW ग्रुप और दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल तैयार हैं. जिंदल ग्रुप अभी तक ग्रांधी मल्लिकार्जुन राव (GMR) ग्रुप के साथ दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के मालिक हैं. लेकिन अब अगर जिंदल ग्रुप RCB का मालिक बन जाता है, तब DC के मालिक केवल GMR ग्रुप रहेगा या फिर दिल्ली की टीम के लिए नए मालिक की खोज होगी.

अडानी ग्रुप की एंट्री

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खरीदारों की लिस्ट में जिंदल ग्रुप ही नहीं, बल्कि अडानी ग्रुप भी शामिल है. अडानी ग्रुप ने 2021 में गुजरात टाइटंस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी. वहीं अडानी ग्रुप WPL (वीमेंस प्रीमियर लीग) में गुजरात टाइटंस का मालिक है. अब RCB खरीदने के बाद अडानी ग्रुप IPL में भी पैर जमाना चाहता है.

कितने में बिकेगी RCB?

आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम आता है. इस फ्रेंचाइजी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स के मामले में बाकी टीमों की तुलना में RCB काफी आगे है. लेकिन आरसीबी के बिकने से पहले सबसे बड़ा मुद्दा इसका इवैल्यूशन है. ब्रिटिश कंपनी इसकी कीमत 17,859 करोड़ रुपये के करीब बता रही है. वहीं पूनावाला इस आंकड़े से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं.

