बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
Ravichandran Ashwin Will in BBL: अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेले वाले पहले भारतीय क्रिकेट होंगे. वह बीबीएल में डेविड वॉर्नर की सिडनी थंडर के लिए खेलते दिखेंगे.
Ravichandran Ashwin Will Play For Sydney Thunder in Big Bash League: पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब बिग बैश लीग में खेलते दिखेंगे. बीबीएल टीम सिडनी थंडर ने अश्विन को साइन कर लिया है. अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेले वाले पहले भारतीय क्रिकेट होंगे. वह बीबीएल में डेविड वॉर्नर की सिडनी थंडर के लिए खेलते दिखेंगे.
इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने वाले 39 साल के रविचंद्रन अश्विन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले बीबीएल के दूसरे हाफ में उपलब्ध होंगे. यानी वह पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे. अश्विन टूर्नामेंट के बीच में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे.
'क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू' ने अश्विन के हवाले से कहा, "सिडनी थंडर मेरे इस्तेमाल के बारे में स्पष्ट थे. उनके साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह सहमत हैं. मुझे डेव (डेविड) वॉर्नर का खेल बहुत पसंद है. मैं टीम के लिए प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं."
सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने इसे बीबीएल के इतिहास में सबसे बड़ा करार बताया. कोपलैंड ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बीबीएल के इतिहास में यकीनन सबसे बड़ा करार है. पहला महान भारतीय और खेल का आइकॉन. वह बहुत प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी है."
अश्विन बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर होंगे. भारत में जन्में उन्मुक्त चंद और निखिल चौधरी विदेश में शिफ्ट होने के बाद बीबीएल में खेले थे. अश्विन बिग बैश लीग से पहले एक अन्य विदेशी लीग में भी खेलते दिख सकते हैं. रवि अश्विन आईएलटी 20 नीलामी में शामिल हुए हैं. 04 जनवरी को लीग के खत्म होने के बाद वह बीबीएल के दूसरे हाफ में थंडर से जुड़ेंगे.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई के नियमों के हिसाब से कोई भी सक्रिय (एक्टिव) खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकता है. जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़ा हो. हां, बीसीसीआई से जुड़े क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में हिस्सा ले सकता है.
