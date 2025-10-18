Pakistan-Afghanistan War: अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक हुई है. ये हमला पाकिस्तान की तरफ से 17 अक्तूबर 2025 की देर रात किया गया, जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट के तीन स्थानीय क्रिकेटर की मौत हो गई. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) अपने खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत से दुखी है. इस हमले की निंदा करते हुए एसीबी ने पाकिस्तान में खेली जाने वाली त्रिकोणीय सीरीज में भाग लेने से मना कर दिया है. ये सीरीज 17 से 29 नवंबर के बीच पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होनी थी. इसके साथ ही अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी पाकिस्तान सुपर लीग से हटने का फैसला कर लिया है.

अफगानिस्तान बोर्ड का PAK पर एक्शन

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के आखिर में होने वाली सीरीज से नाम वापस ले लिया है. पाकिस्तान में ये त्रिकोणीय सीरीज लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी थी. लेकिन खिलाड़ियों की मौत पर ACB ने पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला लिया है.

राशिद खान ने तोड़ा PSL से रिश्ता

अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलते नजर आते हैं. लेकिन इस हमले के बाद राशिद खान ने PSL की टीम 'लाहौर कलंदर्स' से पीछे हटने का इशारा किया है. राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट से लाहौर कलंदर्स का नाम अपने बायो से हटा दिया है. वहीं IPL में राशिद गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और भारत में खेली जाने वाली इस लीग की फ्रेंचाइजी का नाम इस खिलाड़ी के bio में शामिल है.

राशिद खान ने एयरस्ट्राइक में मरे अफगानिस्तान के नागरिकों को श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का समर्थन भी किया है. राशिद ने लिखा है कि वो इस वक्त में अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं.

I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.



It is absolutely immoral and… — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025

यह भी पढ़ें

मोहम्मद शमी का चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कर दिया ये काम