मोहम्मद शमी का चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कर दिया ये काम

Mohammed Shami Reply On IND vs AUS Series: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने गई है. लेकिन वनडे और टी20 दोनों ही टीमों के स्क्वाड में मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर से मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर सवाल किया गया था, तब आगरकर ने 'नो अपडेट' कहकर बात को टाल दिया था. लेकिन अब भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का भी अजीत आगरकर की इस बात पर रिएक्शन सामने आया है. शमी ने कहा है कि 'वो उनकी बात है, उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है'.

मोहम्मद शमी का अजीत आगरकर को जवाब

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ही आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नजर आए थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे सीरीज में विराट और रोहित की तो वापसी हो गई, लेकिन मोहम्मद शमी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया. मोहम्मद शमी ने टीम में सेलेक्शन न होने पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'मैंने ये पहले भी कहा है कि सेलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है. अगर मेरी फिटनेस में कोई दिक्कत होती तो मैं यहां बंगाल के लिए नहीं खेल रहा होता'.

मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में न सेलेक्ट होने पर कहा कि 'मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आगे कुछ कहना चाहिए, जिससे कॉन्ट्रोवर्सी बढ़े. लेकिन अगर मैं 4 दिन रणजी में खेल सकता हूं, तब मैं 50-ओवर क्रिकेट भी खेल सकता हूं'. शमी ने आगे कहा कि 'जहां तक अपडेट देने की बात है, तो अपडेट के बारे में पूछने की या अपडेट देने की, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है'.

रणजी में कमाल दिखा रहे मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी इस समय बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. रणजी ट्रॉफी में बंगाल का मुकाबला उत्तराखंड के साथ चल रहा है. इस मैच में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. पहली पारी में मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए. उत्तराखंड की टीम पहली पारी में 213 पर ऑल आउट हो गई. इसके जवाब में बंगाल ने 10 विकेट खोते हुए 323 रन बना दिए. अब उत्तराखंड की दूसरी पारी में 165 रन पर 2 विकेट गिर गए हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में अभी तक शमी को कोई विकेट नहीं मिला है. इस मुकाबले में अभी एक दिन का खेल बाकी है.

