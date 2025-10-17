हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी का चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कर दिया ये काम

मोहम्मद शमी का चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कर दिया ये काम

Mohammed Shami Reply To Ajit Agarkar: मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नहीं चुना गया. टीम इंडिया में शमी को न सेलेक्ट करने पर इस तेज गेंदबाज ने अब चीफ सेलेक्टर को करारा जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 17 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Mohammed Shami Reply On IND vs AUS Series: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने गई है. लेकिन वनडे और टी20 दोनों ही टीमों के स्क्वाड में मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर से मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर सवाल किया गया था, तब आगरकर ने 'नो अपडेट' कहकर बात को टाल दिया था. लेकिन अब भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का भी अजीत आगरकर की इस बात पर रिएक्शन सामने आया है. शमी ने कहा है कि 'वो उनकी बात है, उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है'.

मोहम्मद शमी का अजीत आगरकर को जवाब

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ही आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नजर आए थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे सीरीज में विराट और रोहित की तो वापसी हो गई, लेकिन मोहम्मद शमी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया. मोहम्मद शमी ने टीम में सेलेक्शन न होने पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'मैंने ये पहले भी कहा है कि सेलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है. अगर मेरी फिटनेस में कोई दिक्कत होती तो मैं यहां बंगाल के लिए नहीं खेल रहा होता'.

मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में न सेलेक्ट होने पर कहा कि 'मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आगे कुछ कहना चाहिए, जिससे कॉन्ट्रोवर्सी बढ़े. लेकिन अगर मैं 4 दिन रणजी में खेल सकता हूं, तब मैं 50-ओवर क्रिकेट भी खेल सकता हूं'. शमी ने आगे कहा कि 'जहां तक अपडेट देने की बात है, तो अपडेट के बारे में पूछने की या अपडेट देने की, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है'.

रणजी में कमाल दिखा रहे मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी इस समय बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. रणजी ट्रॉफी में बंगाल का मुकाबला उत्तराखंड के साथ चल रहा है. इस मैच में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. पहली पारी में मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए. उत्तराखंड की टीम पहली पारी में 213 पर ऑल आउट हो गई. इसके जवाब में बंगाल ने 10 विकेट खोते हुए 323 रन बना दिए. अब उत्तराखंड की दूसरी पारी में 165 रन पर 2 विकेट गिर गए हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में अभी तक शमी को कोई विकेट नहीं मिला है. इस मुकाबले में अभी एक दिन का खेल बाकी है.

यह भी पढ़ें

2026 T-20 वर्लड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम का नाम सुनकर चौंक जाएंगे, देखिए पूरी लिस्ट जिनमें होगी खिताबी भिड़ंत

Published at : 17 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar IND VS AUS MOHAMMED SHAMI INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
नौकरी
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप
बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget