गार्डन में टहल रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, सूर्यकुमार यादव ने चलाया ऐसा डंडा कि जाना पड़ा डगआउट, सोशल माडिया पर बना मजाक
Suryakumar Yadav Throw Mohammad Nawaz: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सूर्यकुमार यादव ने चलाया ऐसा दिमाग कि मोहम्मद नवाज देखते ही रह गए. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का खूब मजाक बन रहा है.
Suryakumar Yadav Game Plan To Out Pakistani Player: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर-4 में खेले गए मुकाबले में काफी कुछ घटा. पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने अर्धशतक लगाकर ही ऐसा सेलिब्रेशन किया, जिसमें इस बल्लेबाज ने बल्ले को बंदूक बना दिया. पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान ही कई बार मजाक बना. वहीं मोहम्मद नवाज का रन आउट IND vs PAK मैच के बाद सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ है. सूर्यकुमार यादव के गेम प्लान ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.
सूर्यकुमार यादव ने सिखाया सबक
सूर्यकुमार यादव इस एशिया कप 2025 में बेहतर कप्तानी की मिसाल पेश कर रहे हैं. वहीं मैच में कप्तानी के साथ ही फील्डिंग में भी सूर्या कमाल दिखा रहे हैं. सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रन आउट से ये बता दिया कि मैच में लगातार फोकस की जरूरत होती है और जहां किसी खिलाड़ी ने ढिलाई की, वहां दूसरी टीम को मौका मिल जाता है. यही मौका सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भुनाया.
सूर्यकुमार यादव ने किया गजब का थ्रो
भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, तब इस ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह के सामने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा खड़े थे. सलमान के साथ मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी कर रहे थे, तब ही सलमान ने रन लिया, लेकिन दूसरी तरफ से रन दौड़ रहे मोहम्मद नवाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गार्डन में घूमने आए हैं.
वरुण चक्रवर्ती ने एक सिरे से थ्रो किया, जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पकड़ा. लेकिन जैसे ही सूर्या ने देखा कि नवाज क्रीज से पीछे हैं और उनका ध्यान रन पूरा करने की तरफ नहीं है, तब सूर्या ने थ्रो किया और गेंद सीधे स्टंप में जा लगी. इसी के साथ मोहम्मद नवाज रन आउट हो गए.
