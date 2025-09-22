हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025 IND vs PAK: दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में इस लड़की ने पाकिस्तान की कर दी ऐसी बेइज्जती कि हार से ज्यादा चुभेगी, वीडियो वायरल

IND vs PAK सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को 18.5 ओवर में ही हार का स्वाद चखा दिया, पाकिस्तान के लिए इतना काफी नही था की एक लड़की ने स्टेडियम में कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Sep 2025 12:00 AM (IST)

Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला ड्रामें और रोमांच से भरपूर रहा. रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने साहिबजादे फरहान की फिफ्टी के दम पर 5 विकेट पर 171 रन बना दिए थे, लेकिन भारत के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शतकीय साझेदारी कर मैच भारत की झोली में डाल दिया. इस साझेदारी की बदौलत भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से मैच अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान के लिए इतना काफी नही था कि एक लड़की ने स्टेडियम में कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया

स्टेडियम में साड़ी वाली फैन ने बटोरी सुर्खियां

मैच के दौरान जितनी चर्चा अभिषेक शर्मा के छक्कों की रही, उतनी ही सुर्खियां बटोरी एक महिला फैन ने. हरी साड़ी पहनकर स्टेडियम में मौजूद इस महिला ने जोर-जोर से “बाय बाय पाकिस्तान” के नारे लगाए. उनके हाथ में तिरंगे के रंग की चूड़ियां भी थी. यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे शेयर किया. महिला की उत्साही भावनाओं और आउटफिट ने दर्शकों का ध्यान खींचा.

 
 
 
 
 
भारत की जीत और प्रदर्शन

भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद सुपर 4 में भी जीत दर्ज की. मैच की शुरुआत में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा किया. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 39 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि गिल ने 47 रन जोड़कर टीम को विजयी स्थिति में पहुंचाया. सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन ने भी अपनी पारियों में कुछ रन बनाए लेकिन जल्दी आउट हो गए. हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने पारी को संभालते हुए टीम को 18.5 ओवर में जीत तक पहुंचाया.

इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर लगातार दबदबा बनाए रखा है. टीम के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाया और गेंदबाजों ने भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ विपक्षी टीम को रन बनाने से रोका. 

Published at : 22 Sep 2025 12:00 PM (IST)
