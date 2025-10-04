Mohsin Naqvi And Asia Cup Controversy: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप का टाइटल 9वीं बार जीता. लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली. भारत ने पाकिस्तान की सरकार में मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

एशिया कप प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान ये भी खबर सामने आई थी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) की तरफ से कोई और अधिकारी भारत को ट्रॉफी देगा. लेकिन मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे और टीम इंडिया को एशिया कप जीतने के बावजूद ट्रॉफी नहीं दी गई. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसके लिए PCB मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल दे रहा है.

मोहसिन नकवी को इनाम दे रहा PCB

एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ मोहसिन नकवी की इस शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिलने वाला है. द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, मोहसिन नकवी को शहीद जुल्फिकर अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल दिया जाएगा. सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नकवी को ये अवॉर्ड देने की घोषणा की है. इनका मानना है कि PCB चेयरपर्सन मोहसिन नकवी ने भारत को एशिया कप की ट्रॉफी न देकर पाकिस्तान का मान बढ़ाया है.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मोहसिन नकवी को ये मेडल देने के लिए कराची में एक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. इस प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो जरदारी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा.

एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गए नकवी

एशिया कप 2025 के पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था. वहीं एशिया कप टाइटल जीतने के बाद टीम इंडिया ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. भारतीय टीम ट्रॉफी मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपने साथ लेकर भाग गए. बीसीसीआई नवंबर में होने वाली ग्लोबल बॉडी मीट्स (Global Body Meets) के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सामने मोहसिन नकवी की शिकायत करने वाली है.

