नोट कर लीजिए तारीख, विराट-रोहित अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज में कब-कब खेलेंगे? यहां जानें

Virat Kohli And Rohit Sharma ODI Schedule: विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को अपने स्टार प्लेयर्स की मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार है. विराट और रोहित दोनों ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन अभी भी ये प्लेयर्स भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. टीम इंडिया को अगली वनडे सीरीज इसी महीने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है, जिसके लिए ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं.

कब-कब खेलेंगे विराट और रोहित?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने जा रही है. इस सीरीज में तीन मैच खेले जाएंगे. रोहित शर्मा अभी भी भारत की वनडे टीम के कप्तान हैं. विराट और रोहित को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल नहीं किया गया. लेकिन ये दोनों खिलाड़ी भारत की सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे- 19 अक्टूबर, पर्थ

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

विराट-रोहित का आखिरी ODI मैच

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे. चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत हासिल की थी. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था. अब करीब 7 महीने बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया की जर्सी में खेलते नजर आ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों दिग्गजों के टीम में शामिल होने की पूरी संभावना है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2025 के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया था. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. रोहित के टेस्ट रिटायरमेंट के पांच दिन

बाद 12 मई को विराट कोहली ने भी टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की.

