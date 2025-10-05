IND vs PAK Asia Cup Super-4: एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता. टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इससे पहले भी भारत ने सुपर-4 और लीग स्टेज में भी पाकिस्तान को मात दी थी. एशिया कप में भारत से 3-0 से हारने के बाद भी पाकिस्तानी प्लेयर साहिबजादा फरहान का अपने मुल्क में जोरदार स्वागत हुआ है. फरहान एशिया कप सुपर-4 में भारत के खिलाफ मैच में गन सेलिब्रेशन के चलते विवादों में फंसे थे. साहिबजादा फरहान की बेशर्मी को देखते हुए भी पाकिस्तान में इस खिलाड़ी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है.

साहिबजादा फरहान का 'गन सेलिब्रेशन'

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला लीग स्टेज में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने विपक्षी टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद सुपर-4 में फिर एक बार भारत-पाकिस्तान आमने-सामने आए. इस मैच में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज ने 45 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी, जैसे ही फरहान ने अर्धशतक पूरा किया, इस खिलाड़ी ने बैट को बंदूक बनाकर दिखाया.

भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में काफी कुछ घटा था. साहिबजादा फरहान के इस गन सेलिब्रेशन के बाद हारिस रऊफ ने भी मैदान पर गलत हरकत की थी. फरहान के इस सेलिब्रेशन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से इसकी शिकायत की. बीसीसीआई ने फरहान के सेलिब्रेशन को आपत्तिजनक बताया था. फरहान के गन सेलिब्रेशन पर सोशल मीडिया पर भी खूब बवाल मचा था.

सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

पाकिस्तान में साहिबजादा फरहान का स्वागत तो कुछ इस तरह किया गया है, जैसे कि उन्होंने अपनी टीम को भारत के खिलाफ जीत दिलाई हो. पाकिस्तान एशिया कप में भारत से तीन बार हारा और फाइनल भी नहीं जीत सका. पाकिस्तान की ऐसी हरकतों पर सोशल मीडिया पर इस टीम का खूब मजाक उड़ रहा है.

Sahibzada Farhan received a hero's welcome after helping his team to win the Asia Cup 2025 🥴 pic.twitter.com/vfDtIn8jjc — Wahida 🇦🇫 (@RealWahidaAFG) October 4, 2025

फरहान ने बचाव में लिया था 'भारत' का सहारा

आईसीसी ने जब साहिबजादा फरहान से इस मामले में पूछताछ की, तब फरहान ने अपने बचाव के लिए भी भारतीय खिलाड़ियों के नाम का सहारा लिया. फरहान ने कहा कि भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी एमएस धोनी और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी क्रिकेट में पहले गन सेलिब्रेशन कर चुके हैं. लेकिन बता दें कि धोनी और कोहली ने ये सेलिब्रेशन किसी तनावपूर्ण मैच में नहीं किया था.

