ऑस्ट्रेलिया A टीम इन दिनों भारतीय दौरे पर है. कानपुर से खबर आ रही है कि चार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सहित 4 खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें पेट में इन्फेक्शन हुआ है. खाद्य विभाग ने जांच के लिए होटल के खाने के कुछ सैंपल इकट्ठा किए थे. जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि खाने में कोई भी आपत्तिजनक या गलत चीज नहीं पाई गई. बताते चलें कि इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A अनऑफिशियल वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज कानपुर में खेला जा रहा है. अभी तक सीरीज में दोनों टीम एक-एक से बराबरी पर हैं.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीमार पड़ने पर BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा, "अगर खाने के साथ कुछ दिक्कत होती तो सभी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो जाती. लैंडमार्क, यहां के सर्वोत्तम होटलों में से एक है. यहां हर कोई खाना खाने आता है."

ऑस्ट्रेलिया A टीम के मैनेजर ने बताया था कि उनकी टीम के खिलाड़ी अचानक पेट में दर्द की शिकायत करने लगे थे. जैसे ही खाने की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए, वैसे ही मेडिकल टीम सक्रिय हुई. वहीं खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जैक एडवर्ड्स भी बीमार पड़े हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो तीसरे वनडे मैच खेल रहे हैं.

जांच के बाद खाने की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई. दूसरी ओर होटल मैनेजमेंट ने कहा कि खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने का कारण खाना नहीं बल्कि मौसम में हो रहा बदलाव हो सकता है.

वनडे सीरीज पर नजर डालें तो पहला वनडे टीम इंडिया ने 171 रनों के विशाल अंतर से जीता था. दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब दोनों टीमों का तीसरा और निर्णायक मैच कानपुर में खेला जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

IND-W vs PAK-W: बारिश में न धुल जाए भारत-पाकिस्तान मैच, जानिए कैसा है आज कोलंबो में मौसम का हाल