हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान

वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान

IND A vs AUS A ODI: ऑस्ट्रेलिया A टीम इन दिनों भारतीय दौरे पर है. कानपुर से खबर आ रही है कि चार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सहित 4 खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया A टीम इन दिनों भारतीय दौरे पर है. कानपुर से खबर आ रही है कि चार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सहित 4 खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें पेट में इन्फेक्शन हुआ है. खाद्य विभाग ने जांच के लिए होटल के खाने के कुछ सैंपल इकट्ठा किए थे. जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि खाने में कोई भी आपत्तिजनक या गलत चीज नहीं पाई गई. बताते चलें कि इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A अनऑफिशियल वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज कानपुर में खेला जा रहा है. अभी तक सीरीज में दोनों टीम एक-एक से बराबरी पर हैं.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीमार पड़ने पर BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा, "अगर खाने के साथ कुछ दिक्कत होती तो सभी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो जाती. लैंडमार्क, यहां के सर्वोत्तम होटलों में से एक है. यहां हर कोई खाना खाने आता है."

ऑस्ट्रेलिया A टीम के मैनेजर ने बताया था कि उनकी टीम के खिलाड़ी अचानक पेट में दर्द की शिकायत करने लगे थे. जैसे ही खाने की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए, वैसे ही मेडिकल टीम सक्रिय हुई. वहीं खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जैक एडवर्ड्स भी बीमार पड़े हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो तीसरे वनडे मैच खेल रहे हैं.

जांच के बाद खाने की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई. दूसरी ओर होटल मैनेजमेंट ने कहा कि खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने का कारण खाना नहीं बल्कि मौसम में हो रहा बदलाव हो सकता है.

वनडे सीरीज पर नजर डालें तो पहला वनडे टीम इंडिया ने 171 रनों के विशाल अंतर से जीता था. दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब दोनों टीमों का तीसरा और निर्णायक मैच कानपुर में खेला जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

IND-W vs PAK-W: बारिश में न धुल जाए भारत-पाकिस्तान मैच, जानिए कैसा है आज कोलंबो में मौसम का हाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Score Rajeev Shukla IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA INDA Vs AUSA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
क्रिकेट
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
क्रिकेट
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget