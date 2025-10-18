यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा OUT, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
India Playing 11 1st ODI Vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को पहला वनडे मैच खेला जाएगा. यहां जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार, 19 अक्टूबर को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया और मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पर्थ के ऐतिहासिक मैदान पर पहला वनडे खेलेंगी. भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे यह मैच शुरू होगा. यहां जानें पहले वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.
शुभमन गिल और रोहित शर्मा करेंगे ओपनिंग
यह कंफर्म है कि नए वनडे कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पारी का आगाज करेंगे. युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बेंच पर ही बैठना होगा. तीन नंबर पर किंग कोहली का खेलना भी तय है. रोहित और विराट के भविष्य के लिए यह सीरीज काफी अहम है.
नितीश कुमार रेड्डी को मिडिल ऑर्डर में मिल सकता है मौका
उपकप्तान श्रेयस अय्यर का चार नंबर पर और विकेटकीपर केएल राहुल का पांच नंबर पर खेलना तय है. इस तरह भारत का टॉप-5 बैटिंग ऑर्डर 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तरह ही होगा. छह नंबर के लिए नितीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. वह विस्फोटक बैटिंग के साथ-साथ स्विंग गेंदबाजी भी कर सकते हैं. कुल मिलाकर नितीश रेड्डी को हार्दिक पांड्या जैसा रोल मिल सकता है. इसके बाद अक्षर पटेल खेल सकते हैं. अक्षर और वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक सात नंबर पर दिख सकता है. वैसे अक्षर की दावेदारी ज्यादा मजबूत है.
गेंदबाजी में कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर होंगे. कुलदीप और अक्षर के रूप में दो स्पिनर होंगे. तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा नजर आ सकते हैं. ऐसे में हर्षित राणा को बेंच पर बैठना पड़ सकता है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL