T20 World Cup 2026 New Zealand Team: न्यूजीलैंड ने भी घोषित किया टी-20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड, ऐसी है पूरी टीम
न्यूजीलैंड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है.मिचेल सैंटनर को एक बार फिर टीम की जिम्मेदारी दी गई है. वह स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर लंबे समय से न्यूजीलैंड के लिए अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं.
न्यूजीलैंड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस बार कीवी टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर को सौंपी गई है. चयनित स्क्वॉड में अनुभव और युवा जोश का अच्छा संतुलन नजर आ रहा है, जिससे टीम टूर्नामेंट में मजबूत चुनौती पेश करने के इरादे से उतरेगी.
न्यूजीलैंड की पावर पैक टीम
मिचेल सैंटनर को एक बार फिर टीम की जिम्मेदारी दी गई है. वह स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर लंबे समय से न्यूजीलैंड के लिए अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं. सैंटनर 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत में खेल चुके हैं, जिससे उन्हें उपमहाद्वीप की परिस्थितियों का अच्छा अनुभव है. न्यूजीलैंड ने इस बार स्पिन विभाग पर खास भरोसा जताया है. सैंटनर के साथ ईश सोढ़ी मुख्य स्पिनर होंगे. इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र जैसे ऑलराउंडर टीम को संतुलन देंगे. ये खिलाड़ी जरूरत के मुताबिक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं.
बल्लेबाजी में पावर और गहराई
टीम की बल्लेबाजी यूनिट भी काफी मजबूत नजर आ रही है. फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे और डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं. टिम सीफर्ट विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल हैं और वह बिग बैश लीग खत्म होने के बाद स्क्वॉड से जुड़ेंगे.
न्यूजीलैंड स्क्वॉड
मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमेन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL