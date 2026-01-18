हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटडेरिल मिचेल के नाम एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन, सारे दिग्गज अब पीछे; केन विलियमसन भी कभी नहीं कर सके ऐसा

डेरिल मिचेल के नाम एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन, सारे दिग्गज अब पीछे; केन विलियमसन भी कभी नहीं कर सके ऐसा

Daryl Mitchell vs India: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 137 रनों की शतकीय पारी खेल डेरिल मिचेल ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Jan 2026 06:34 PM (IST)
डेरिल मिचेल को भारत में बल्लेबाजी करना कितना पसंद है, उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं. पहले उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतकीय पारी खेली थी और अब इंदौर में खेले जा रहे तीसरे ODI में भी सेंचुरी लगा दी है. मिचेल अब किसी 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

डेरिल मिचेल ने रच दिया इतिहास

न्यूजीलैंड के लिए किसी 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब डेरिल मिचेल के नाम है. उन्होंने भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में 352 रन बनाए हैं. इनमें उनके बल्ले से 2 शतक और एक अर्धशतकीय पारी निकली है. उन्होंने वडोदरा में 84, राजकोट में 131 और अब इंदौर में टीम इंडिया के खिलाफ 137 रनों की पारी खेली है. केन विलियमसन और रॉस टेलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी कभी ऐसा नहीं कर पाए हैं.

शुभमन गिल से पीछे डेरिल मिचेल

किसी 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है. उन्होंने साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 360 रन बनाए थे. इस सूची में दूसरे स्थान पर शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 360 रन बनाए थे. उनके बाद डेरिल मिचेल का नंबर आता है.

  • 360 रन - बाबर आजम बनाम वेस्टइंडीज (2016)
  • 360 रन - शुभमन गिल बनाम न्यूजीलैंड (2023)
  • 352 रन - डेरिल मिचेल बनाम भारत (2026)

क्रिकेट की दुनिया में जिन भी बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ वनडे में 500 से अधिक रन बनाए हैं, उनमें डेरिल मिचेल का औसत सबसे बढ़िया है. इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली को पीछे छोड़ दिया है, जिनका वनडे में टीम इंडिया के खिलाफ औसत 71 का था. वहीं डेरिल मिचेल का ODI में भारत के खिलाफ औसत 74.1 का हो गया है.

भारत में टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट; जानें आंकड़े

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Jan 2026 06:34 PM (IST)
Daryl Mitchell IND VS NZ Live INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
