मंधाना-दीप्ति की सैलरी से भी सस्ते में बिके BPL में खिलाड़ी, WPL से भी कम मिलेगा पैसा

Bangladesh Premier League 2026 Auction: वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए हाल ही में आयोजित ऑक्शन में महिला खिलाड़ियों पर जमकर पैसे की बारिश हुई थी. टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 2026 सीजन के लिए 3.2 करोड़ में रिटेन किया था. उनके अलावा, WPL में कई और भी खिलाड़ी करोड़पति बनी थीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑक्शन से पहले स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को रिटेन करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे. इसके ठीक विपरीत बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2026 सीजन के लिए हुए ऑक्शन में देखने को मिला. इस ऑक्शन में कोई भी खिलाड़ी एक करोड़ रुपये की राशि में नहीं बिका है.

BPL ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन?

बांग्लादेशी खिलाड़ी मोहम्मद नईम बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 के लिए हुए ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. चटगांव रॉयल्स ने मोहम्मद नईम के लिए 1.10 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग 88,000 USD) खर्च किए, जो भारतीय रुपये में लगभग 81 लाख रुपए ही होता है. इस टूर्नामेंट का पिछला सीजन मोहम्मद नईम के लिए काफी शानदार रहा था. उन्होंने 143.94 के स्ट्राइक रेट से 511 रन बनाए थे, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. इस नीलामी में एक खास बात ये रही कि ऑक्शन की शुरुआत उनके नाम के साथ ही हुई और उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा भी हासिल किया.

ऑक्शन में बिकने वाले अन्य महंगे खिलाड़ी

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तौहीद हृदॉय को खरीदने के लिए रंगपुर राइडर्स ने लगभग 66 लाख रुपए खर्च किए. वहीं इसी टीम का लिटन दास भी लगभग 50 लाख रुपए में हिस्सा बने. विदेशी खिलाड़ियों में श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें ढाका कैपिटल्स ने 55,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 49 लाख भारतीय रुपए) में खरीदा. एंजेलो मैथ्यूज और निरोशन डिकवेला को 35,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 31 लाख रुपए) में क्रमशः चटगांव रॉयल्स और सिलहट टाइटन्स ने खरीदा. अनकैप्ड खिलाड़ियों में हबीबुर रहमान सोहन सबसे महंगे रहे, जिन्हें नोआखली एक्सप्रेस ने 40,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा.

BPL 2026 में खेलेंगी 6 टीमें

बांग्लादेश बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 में कुल 6 टीमें खेलती हुईं नजर आएंगी. ये 6 टीमें ढाका कैपिटल्स, रंगपुर राइडर्स, राजशाही वॉरियर्स, नोआखली एक्सप्रेस, सिलहट टाइटंस और चटगांव रॉयल्स हैं. इस सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से होने की संभावना है. बता दें, इस लीग की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, लेकिन शुरुआती सीजन के बाद ये पहला मौका है जब खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ है.