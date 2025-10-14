'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान दिया. गंभीर ने गिल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इंग्लैंड में कप्तान के रूप में अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है और किसी ने भी उन्हें टेस्ट और वनडे कप्तान नियुक्त करके कोई एहसान नहीं किया है.

बता दें कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की सीरीज बराबर कराई थी जबकि अब उसने वेस्टइंडीज को दोनों मैच में हराया. गिल को अब रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया है, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के दौरे से होगी.

गंभीर से जब पूछा गया कि वह मुख्य कोच के रूप में नए कप्तान को कैसे संभालते हैं, उन्होंने कहा, "उन्हें अपना स्वाभाविक दृष्टिकोण बनाए रखने की इजाजत देकर. मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट या वनडे कप्तान बनाकर किसी ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है. मुझे लगता है कि वह इसके हकदार हैं. मेरा मानना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है. कप्तान के रूप में इंग्लैंड दौरे में वह पहले ही सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुके हैं. इंग्लैंड का दौरा वास्तव में काफी कठिन था, क्योंकि हमारा मुकाबला विदेशी परिस्थितियों में एक मजबूत टीम से था. गिल ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और खिलाड़ियों के बीच अपने लिए सम्मान अर्जित किया."

गंभीर फिलहाल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि भारत 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा या नहीं. उन्होंने कहा, "मैं अभी इतने आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं कि 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या होगा. मैं वर्तमान में बने रहना चाहता हूं. हमारे लिए प्रत्येक सीरीज में जीत दर्ज करना महत्वपूर्ण है. हमारा कार्यक्रम काफी व्यस्त है और उम्मीद है कि आगे भी हम अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे."