हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा

'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा

Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy: वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को कप्तानी मिलने पर बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान दिया. गंभीर ने गिल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इंग्लैंड में कप्तान के रूप में अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है और किसी ने भी उन्हें टेस्ट और वनडे कप्तान नियुक्त करके कोई एहसान नहीं किया है.

बता दें कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की सीरीज बराबर कराई थी जबकि अब उसने वेस्टइंडीज को दोनों मैच में हराया. गिल को अब रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया है, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के दौरे से होगी.

गंभीर से जब पूछा गया कि वह मुख्य कोच के रूप में नए कप्तान को कैसे संभालते हैं, उन्होंने कहा, "उन्हें अपना स्वाभाविक दृष्टिकोण बनाए रखने की इजाजत देकर. मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट या वनडे कप्तान बनाकर किसी ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है. मुझे लगता है कि वह इसके हकदार हैं. मेरा मानना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है. कप्तान के रूप में इंग्लैंड दौरे में वह पहले ही सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुके हैं. इंग्लैंड का दौरा वास्तव में काफी कठिन था, क्योंकि हमारा मुकाबला विदेशी परिस्थितियों में एक मजबूत टीम से था. गिल ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और खिलाड़ियों के बीच अपने लिए सम्मान अर्जित किया."

गंभीर फिलहाल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि भारत 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा या नहीं. उन्होंने कहा, "मैं अभी इतने आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं कि 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या होगा. मैं वर्तमान में बने रहना चाहता हूं. हमारे लिए प्रत्येक सीरीज में जीत दर्ज करना महत्वपूर्ण है. हमारा कार्यक्रम काफी व्यस्त है और उम्मीद है कि आगे भी हम अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे."

Published at : 14 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies TEAM INDIA GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
IPS Officer Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में Rahul Gandhi की एंट्री से चढ़ा सियासी पारा!
Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
विश्व
पाकिस्तान को पल भर में धूल चटा सकती है भारत की ये घातक मिसाइल, AIM120 AMRAAM से कई गुना ज्यादा खतरनाक
पाकिस्तान को पल भर में धूल चटा सकती है भारत की ये घातक मिसाइल, AIM120 AMRAAM से कई गुना ज्यादा खतरनाक
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
ट्रेंडिंग
पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल
पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Haryana IPS Puran Kumar suicide: IPS पूरन कुमार के सुसाइड पर बवाल, जानें पिछले 10 साल में कितने IPS ने की आत्महत्या?
IPS पूरन कुमार के सुसाइड पर बवाल, जानें पिछले 10 साल में कितने IPS ने की आत्महत्या?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget