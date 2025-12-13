फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेस मेस्सी इस समय भारत दौरे पर हैं. हालांकि, शनिवार सुबह जब यह सुपरस्टार खिलाड़ी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचा तो वहां कुछ ही देर में जश्न मातम में बदल गया. अर्जेंटीना के यह दिग्गज फुटबॉलर 14 साल बाद भारत दौरे पर आया है. मेस्सी के साथ उरुग्वे के लुईस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी हैं. तीनों दिग्गज रात 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे. जहां उन्होंने सुबह 11 बजे 70 फीट ऊंचे अपने स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस दौरान बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी शामिल रहे.

लियोनेल मेस्सी की शनिवार सुबह सॉल्ट लेक स्टेडियम में संक्षिप्त कोलकाता यात्रा अराजकता में तब्दील हो गई, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी की झलक नहीं देखने पर नाराज फैंस ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और मैदान में घुस गये. इस अराजकता के कारण मेस्सी को मात्र 22 मिनट के अंदर ही मैदान से बाहर निकला पड़ा.

🚨 THE BLACK DAY IN THE HISTORY OF INDIAN FOOTBALL 🚨



Kolkata Saltlake Stadium is practically turning into ruins.. Today may be the darkest day in the history of Indian football...😭🐐🥶 pic.twitter.com/A7hs79Rgeq — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) December 13, 2025

'सिटी ऑफ जॉय' में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था, वह किसी बुरे सपने में बदल गया. स्टेडियम के अंदर अव्यवस्था के चलते मेस्सी की मौजूदगी से अधिक अफरा-तफरी मची रही. मेस्सी के मैदान में आते ही स्थिति बेकाबू हो गई. अराजकता के कारण कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया, जिससे स्टेडियम में इस कार्यक्रम के लिए मौजूद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी से मुलाकात नहीं हो सकी.

हालात इतने बिगड़ गए कि ‘जीओएटी टूर’ के आयोजक शतद्रु दत्ता और सुरक्षाकर्मियों को मेस्सी को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा. अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी को देखने के लिए 4,500 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले प्रशंसकों ने निराशा में बोतलें फेंकी और सीटों को तोड़ दिया. इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.