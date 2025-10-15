हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री

ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री

Latest ICC Rankings: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज कुलदीप यादव को बंपर फायदा मिला है. वहीं बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल को भी फायदा हुआ.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

ICC की ताजा रैंकिंग में कुछ भारतीय खिलाड़ियों को फायदा, तो कुछ को नुकसान भी हुआ है. वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने वाली टीम इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में कोई फायदा नहीं मिला है. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त छलांग लगाई है. बुमराह दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं, दूसरी ओर कुलदीप को गेंदबाजी रैंकिंग (ICC Test Bowling Ranking) जबरदस्त फायदा मिला है. याद दिला दें कि भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन, जबकि दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराया था.

बुमराह टॉप पर, कुलदीप को बंपर फायदा

आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर-1 बॉलर हैं, जिनके अभी 882 रेटिंग पॉइंट्स हैं. इंग्लैंड और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बावजूद टॉप-10 टेस्ट गेंदबाजों में बुमराह के अलावा कोई दूसरा भारतीय नहीं है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 10 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद सिराज 12वें स्थान पर बने हुए हैं.

सबसे ज्यादा फायदा कुलदीप यादव को मिला है, जो 7 स्थान की छलांग लगाकर टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 14वें स्थान पर आ गए हैं. कुलदीप हालिया टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने शृंखला में कुल 12 विकेट लिए. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन भी रैंकिंग में 2 स्थान के फायदे के बाद 30वें स्थान पर आ गए हैं.

टेस्ट में भारत के टॉप-5 गेंदबाज

  • 1- जसप्रीत बुमराह
  • 12 - मोहम्मद सिराज
  • 14 - कुलदीप यादव
  • 18 - रवींद्र जडेजा
  • 51 - वाशिंगटन सुंदर

बैटिंग में जायसवाल को फायदा

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर-5 पर आ गए हैं. चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस करने वाले ऋषभ पंत आठवें स्थान पर बने हुए हैं. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 96 के औसत से सीरीज में 192 रन बनाए, वो अभी 13वें स्थान पर हैं. वहीं केएल राहुल 2 स्थान के फायदे के साथ टेस्ट में दुनिया के 33वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं.

यह भी पढ़ें:

विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav ICC Rankings Test Ranking YASHASVI JAISWAL Latest ICC Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget