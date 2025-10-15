ICC की ताजा रैंकिंग में कुछ भारतीय खिलाड़ियों को फायदा, तो कुछ को नुकसान भी हुआ है. वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने वाली टीम इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में कोई फायदा नहीं मिला है. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त छलांग लगाई है. बुमराह दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं, दूसरी ओर कुलदीप को गेंदबाजी रैंकिंग (ICC Test Bowling Ranking) जबरदस्त फायदा मिला है. याद दिला दें कि भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन, जबकि दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराया था.

बुमराह टॉप पर, कुलदीप को बंपर फायदा

आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर-1 बॉलर हैं, जिनके अभी 882 रेटिंग पॉइंट्स हैं. इंग्लैंड और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बावजूद टॉप-10 टेस्ट गेंदबाजों में बुमराह के अलावा कोई दूसरा भारतीय नहीं है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 10 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद सिराज 12वें स्थान पर बने हुए हैं.

सबसे ज्यादा फायदा कुलदीप यादव को मिला है, जो 7 स्थान की छलांग लगाकर टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 14वें स्थान पर आ गए हैं. कुलदीप हालिया टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने शृंखला में कुल 12 विकेट लिए. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन भी रैंकिंग में 2 स्थान के फायदे के बाद 30वें स्थान पर आ गए हैं.

टेस्ट में भारत के टॉप-5 गेंदबाज

1- जसप्रीत बुमराह

12 - मोहम्मद सिराज

14 - कुलदीप यादव

18 - रवींद्र जडेजा

51 - वाशिंगटन सुंदर

बैटिंग में जायसवाल को फायदा

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर-5 पर आ गए हैं. चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस करने वाले ऋषभ पंत आठवें स्थान पर बने हुए हैं. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 96 के औसत से सीरीज में 192 रन बनाए, वो अभी 13वें स्थान पर हैं. वहीं केएल राहुल 2 स्थान के फायदे के साथ टेस्ट में दुनिया के 33वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं.

