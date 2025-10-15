हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर

India Australia ODI Eleven: पैट कमिंस ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज से पहले ऑलटाइम वनडे इलेवन बताई है. इस टीम में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी का नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 15 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Pat Cummins India Australia ODI Eleven: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है. टीम इंडिया आज 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो रही है. इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर पैट कमिंस ने ऑलटाइम IND vs AUS वनडे इलेवन चुनी है. इस लिस्ट में कमिंस ने तीन भारतीय खिलाड़ियों को भी शामिल किया है. लेकिन इस ऑलटाइम वनडे XI में केवल एक भारतीय बॉलर का नाम कमिंस ने रखा है.

पैट कमिंस ने चुनी ऑलटाइम ODI XI

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत अब कुछ ही दिनों में होने वाली है. इससे पहले पैट कमिंस ने ऑलटाइम बेस्ट इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ODI XI चुनी है. इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी पैट कमिंस ने रखा है. इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी जहीर खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

पैट कमिंस की भारत-ऑस्ट्रेलिया की वनडे इलेवन

डेविड वार्नर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन, मिचेल बेवन, एमएस धोनी, ब्रेट ली, शेन वॉर्न, जहीर खान और ग्लेन मैक्ग्रा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

  • पहला वनडे- IND vs AUS- 19 अक्टूबर, पर्थ
  • दूसरा वनडे- IND vs AUS- 23 अक्टूबर, एडिलेड
  • तीसरा वनडे- IND vs AUS- 25 अक्टूबर, सिडनी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस दौरे पर तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इसके बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. वनडे सीरीज की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई. वहीं टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है.

Published at : 15 Oct 2025 04:07 PM (IST)
