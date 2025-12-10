ROKO का जवाब नहीं, ODI में दुनिया के नंबर-2 बल्लेबाज बने विराट, रोहित हैं नंबर-1; ताजा ICC रैंकिंग हिला देगी
Latest ICC Ranking ODI: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें विराट कोहली जबरदस्त फायदे के साथ दुनिया के नंबर-2 ODI बल्लेबाज बन गए हैं.
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा ताजा रैंकिंग में विराट कोहली को बंपर फायदा हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 302 रन बनाने वाले कोहली अब वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. रोहित शर्मा वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. केएल राहुल को भी बल्लेबाजी रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है.
विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक समेत 302 रन बनाए थे. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार भी मिला. इसी प्रदर्शन के बलबूते वो चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उनके रेटिंग पॉइंट्स 773 हो गए हैं, वहीं पहले स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं. रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 146 रन बनाए थे, जिसके दम पर उन्होंने अपना पहला स्थान सुरक्षित रखा है.
ये रहे ODI बल्लेबाजों में भारत के टॉप-5 खिलाड़ी
वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में चार भारतीय क्रिकेटर हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज मिस करने वाले शुभमन गिल ने पांचवां स्थान सुरक्षित रखा है, लेकिन उनके और बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स में सिर्फ एक अंक का अंतर है. टॉप-10 में चौथे भारतीय श्रेयस अय्यर हैं, जो एक स्थान फिसल कर 10वें पायदान पर चले गए हैं. केएल राहुल को भी 2 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे उन्होंने वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 12वें स्थान पर कब्जा जमा लिया है.
कुलदीप नंबर-3 बने, अर्शदीप की लंबी छलांग
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में कुलदीप यादव 9 विकेट लेकर पूरी सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. इस प्रदर्शन ने उन्हें वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है. कुलदीप वनडे गेंदबाजी रैंकिंग की टॉप-10 लिस्ट में अकेले भारतीय हैं. रवींद्र जडेजा 2 स्थान फिसल कर 16वें पायदान पर चले गए हैं. अक्षर पटेल को गेंदबाजी रैंकिंग में नुकसान हुआ है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 29 स्थान की छलांग लगाकर 66वां स्थान हासिल कर लिया है.
Source: IOCL